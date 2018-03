Ocho leyes que defienden a los minoristas y desafían al retail

Resulta una incógnita cómo se desempeñará la industria del Retail durante 2018. Los líderes del sector calificaron al año pasado y los primeros meses de este como un período con muchos desafíos. En cambio, para los próximos nueve meses tienen sus apuestas y esperan un avance moderado. Pero, al margen de las cifras, se encienden otras luces de alarma: ciertas normativas que funcionan como barreras para el progreso, medidas que en algunas provincias se tomaron en forma inesperadas. Cuáles son y qué impacto tienen en el buen desempeño de las empresas.

Ingresos brutos

Si bien la Reforma Fiscal impulsada por el Gobierno nacional y acordada con las provincias buscaba, entre otras cosas, reducir el impuesto a los ingresos brutos -según los empresarios, uno de los más injustos y perjudiciales para las firmas del interior-, algunas gobernaciones tomaron el camino contrario y optaron por la suba. La primera en hacerlo fue la de Salta. "Fue la que inició toda esta movida, con lo cual nos llamó la atención, siendo que es una provincia que apoyaba fervientemente este pacto fiscal", dice Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Al territorio gobernado por Juan Manuel Urtubey, le siguieron Río Negro, Neuquén, Tucumán, Tierra del Fuego y Misiones. Al percibir la situación, la CAME envió una carta a cada uno de los gobernadores de las provincias afectadas, donde solicitaba la rebaja a las tarifas de electricidad que pagan las pymes. "No nos respondieron nada", alega Cascales. "Vimos que las cámaras del país empezaron a reportar esta situación en distintas jurisdicciones, nos pedían ponerlo en estado público y habían puesto reclamos en cámaras locales sin éxito", explica en relación a la decisión de la CAME de advertir sobre la situación.

Otros aumentos que tienen su peso

Desde la CAME también mencionaron el revalúo inmobiliario como un tipo de impuesto que afecta a los comercios. Este aumento tiene su impacto para quienes quieren alquilar o comprar un local para la venta de productos. "Nos preocupa la alta tasa de interés que existe para las pymes", añade Cascales. En ese sentido, explicó que a fin de año se terminaron las líneas de inversión productiva que regían al 17,5% de tasa de interés. A su vez, había empresas que podían obtener hasta seis puntos de subsidio por tasa en la Argentina. "Todos esos regímenes promocionales terminaron a fin de año y todas las pymes que tenían que renovar crédito de capital de trabajo o de inversión a partir de ese período, tuvieron que renovarlas a tasas de arriba del 30% o 40% anual", critica.

En relación a esto, manifiesta que esperan que desde el Banco Central o desde el Gobierno nacional se genere alguna política de incentivo a la inversión pyme, vía líneas de crédito promocionales y al capital de trabajo que adoptan que, de otra forma, "se hace muy costoso".

Los domingos, no

Durante el último tiempo se esgrimió una discusión en torno al feriado dominical. Es que en algunas provincias como Río Negro y Santa Fe, se habían impulsado leyes a favor de que los comercios -en algunos casos los súper, híper y mega mercados- con superficies superiores a los 250 m2 cierren los domingos.

Sin embargo, en Río Negro, por ejemplo, el Concejo Deliberante de Catriel derogó la ley que regulaba el cierre de dominical y que se había aprobado hace poco más de un año. Fueron las cadenas de supermercados, principalmente La Anónima, quienes que se presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ya que consideraban que la medida era inconstitucional.

En el caso de Santa Fe, regía la Ley 13.441 que prohibía desde julio que los locales de más de 1200 m2 abran sus puertas los días domingo. Sin embargo, luego de un fuerte debate entre las cadenas de supermercados, la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe y la Asociación Empleados de Comercio, la Corte Suprema de Santa Fe declaró inconstitucional la norma.

Contra los chinos

En algunas jurisdicciones del país se establecieron una serie de exigencias respecto de los supermercados chinos. Por ejemplo, en Río Cuarto, el Concejo Deliberante aprobó en 2017 una ordenanza que suspende por un año las habilitaciones de supermercados y autoservicios de ventas minoristas y afines, según informó el diario La Voz.

Tal normativa establece que solo se habilitarán los emprendimientos que estén ubicados a no menos de 500 metros de establecimientos similares y que generen al menos tres puestos de trabajo debidamente registrados y ocupados por ciudadanos locales.

"En algunas provincias hay exigencias que son bastante cuestionables y, de hecho, hemos cuestionado algunas vía judicial que son discriminatorias pidiendo una residencia mínima de dos años", establece Miguel Ángel Calvete, titular de la Cámara de Supermercadistas Chinos (Casrech).

En cuanto a las exigencias, dice, "lo más cuestionable" es lo que respecta a la antigüedad de la residencia del titular del local. "Eso cercena cualquier tipo de posibilidad de que pueda instalarse", alega. "En algunos municipios incluso hablan de supermercados de residentes asiáticos, chinos. Son mamarrachos legislativos", añade.

En Río Cuarto, la normativa antes mencionada, además de exigir la presentación de "un presupuesto detallado de la inversión y la documentación que acredite y garantice la viabilidad económica y financiera del proyecto", se pide la formulación de "un informe de pre-factibilidad del emplazamiento que deberá contemplar un análisis de impacto socioeconómico y ambiental y la incidencia en el tráfico existente en el lugar".

Calvete considera que en los casos en los que se les exige el origen de la inversión a todos los locales le parece una medida justa. Sin embargo, cuando se trata de una exigencia exclusiva para los supermercados chinos, es "cuestionable y judicializable".

Por otra parte, considera "lógico" que se solicite la presencia de un empleado en la línea de cajas que hable el idioma del lugar. En esa línea, en Trelew, Chubut, una normativa establece que el 80% del personal que trabaja debe residir en la ciudad. A su vez, dicta que, de este porcentaje, se debe disponer al menos de un empleado con idioma del lugar en la línea de cajas y de atención al público, en caso de que se requiera. Calvete esgrime que la competencia desleal "viene por las grandes cadenas de supermercados que muchas veces tienen publicidad engañosa".

En el país, hay 10.316 puntos de venta que pertenecen a supermercados chinos y el promedio de su superficie está en los 350 metros. En el interior, la media ronda los 500 metros. El 65% se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA, y el otro 35% está diseminado por el resto del país. En la Ciudad de Buenos Aires son 1800 los locales y en el Conurbano más de 3000. Respecto del interior, son Mar del Plata, Rosario y Paraná las ciudades en las que hay mayor densidad.

Contra las grandes superficies

Fue el mes pasado que el Concejo de Representantes de Carlos Paz suspendió por 90 días la habilitación de nuevos supermercados, autoservicios y grandes superficies comerciales para proteger a los pequeños comerciantes de la ciudad.

La medida surgió a raíz de varios reclamos por parte de los dueños de comercios chicos que consideraban que la presencia de los locales de grandes superficies atentaba contra su presencia y se veían afectados ya que también abarcaban su rubro.

Por otro lado, en Gualeguaychú se aprobó a fines del año pasado la zonificación de supermercados y minimercados de la ciudad. El objetivo es proteger al comerciante local y potenciar la venta de los productos regionales y artesanales.

La ordenanza considera supermercados a los comercios que ocupen desde 250 hasta 800 metros cuadrados, minimercados a aquellos de entre 100 y 249 metros cuadrados, y almacenes a los emprendimientos de hasta 99 metros cuadrados. En relación a la zonificación, la decisión de los concejales fue que los nuevos supermercados y minimercados solo podrán instalarse en las avenidas, boulevares y accesos a la ciudad de Gualeguaychú.

Chau bolsas

En varias cadenas de supermercados ya rige la costumbre de no entregar bolsas de plástico. En su lugar, se ofrecen alternativas como bolsas de otros materiales -tela, cartón, entre otros- y muchas veces se le cobran al cliente.

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 13.868 que prohíbe "el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías". Sin embargo, hay excepciones: "La ley no será aplicable cuando, por cuestiones de asepsia, las bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados".

No todo es gris

Ley Donal

Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destacó el proyecto de ley de financiamiento productivo que tiene el Congreso para lograr la factura electrónica conformada -para que se acepte en un plazo más breve a los 30 días- y que les permitiría a las pymes el descuento de facturas para obtener capital de trabajo.Otra normativa que puede afectar al sector es la Ley Donal, sancionada en 2004, que busca incentivar la donación de alimentos. En su artículo 9 eximía a los donantes de la responsabilidad del estado de los alimentos una vez entregados. Ahora, una campaña busca restablecer ese punto para incentivar la donación.