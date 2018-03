Argentina-Italia: la Selección de Messi busca acortar la diferencia en el historial

La Selección Argentina se pondrá mañana a prueba ante Italia, que tiene aún la herida abierta tras haber quedado afuera del Mundial de Rusia 2018, en un amistoso que tendrá como escenario la ciudad inglesa de Manchester y será el penúltimo antes de la entrega de la nómina definitiva de 23 futbolistas que acudirán a la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará a partir de las 16.45 (hora argentina) en el estadio Etihad -propiedad de Manchester City-, contará con el arbitraje del inglés Martin Atkinson y transmisión de la señal de cable TyC Sports.

Luego de este partido, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se trasladará a Madrid donde el próximo martes visitará al seleccionado español en el estadio Wanda Metropolitano, del ‘Atleti‘ del Cholo Simeone.

En la última doble fecha FIFA, Argentina tendrá dos rivales de peso -y campeones del Mundo- que le servirán al cuerpo técnico para terminar de sacarse las dudas que representan ese 20% de la lista final de 23 futbolistas que estarán en Rusia.

Messi, la figura destacada del equipo, estará presente desde el arranque ante Italia.

La formación estará liderada por Lionel Messi, de gran presente en Barcelona, de España, pero incluirá la presencia de futbolistas que se jugarán una de las últimas chances de integrar la nómina que será anunciada el próximo 14 de mayo.

Nuevas oportunidades y debutantes

La primera oportunidad será para el arquero Wilfredo Caballero, quien a los 36 años debutará oficialmente en el seleccionado mayor ‘albiceleste‘, ya que fue campeón mundial Sub-20 en Argentina 2001 y medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y es aspirante a ocupar la tercera vacante del puesto que ya tiene a Sergio Romero como el titular y a Nahuel Guzmán como suplente.

En la defensa también estarán a prueba los laterales que protagonizaron el último título internacional de Independiente en diciembre pasado con la obtención de la Copa Sudamericana.

Por el sector derecho debutará el joven cordobés Fabricio Bustos, una de las revelaciones del fútbol argentino, y por izquierda jugará Nicolás Tagliafico, actualmente en Ajax, de Holanda, que también tendrá su presentación desde el inicio pero que ya registra minutos en el ciclo de Sampaoli.

Para la zaga central, el entrenador casildense optó por dos conocidos de este breve etapa ya que volverán a jugar juntos Nicolás Otamendi y Federico Fazio, tal como lo hicieron contra Uruguay (0-0), Venezuela (1-1) y Ecuador (3-1) por eliminatorias sudamericanas.

Junto al ya experimentado Lucas Biglia, quien parece tener ventaja por sobre Javier Mascherano en el puesto de volante de recuperación, estará Leandro Paredes (AS Roma), una de las debilidades del cuerpo técnico que luego de varias citaciones tendrá la chance de jugar desde el inicio.

Ya en ofensiva la posibilidad de mostrarse como un posible socio de Messi será para Manuel Lanzini.

El mediocampista ofensivo de West Ham, de Inglaterra, intentará lograr esa conexión con el astro que, por ejemplo, aún no pudo conseguir Paulo Dybala, uno de los grandes ausentes de la convocatoria.

La otra novedad será el retorno de Gonzalo Higuaín, que luego de más de nueve meses volverá a ponerse la camiseta número 9 de la “albiceleste”.

Los goles de Higuaín en Juventus le permitieron recuperar su lugar en la Selección.

El “Pipita”, autor de 22 goles en 39 partidos de la presente temporada, no formó parte de la angustiosa clasificación al Mundial pero a dos meses del debut ante Islandia por el grupo D se perfila para ser uno de los tres centrodelanteros de la nómina final.

El que completará el ataque será Angel Di María, otro de los que ya tiene asegurado su pasaje a la Copa del Mundo.

La prueba será exigente ya que enfrente estará un herido seleccionado italiano que volverá a jugar luego del fracaso de quedar afuera del Mundial tras 60 años.

El tetracampeón del Mundo todavía no inició el proceso de reconstrucción ya que el conductor interino es Luigi Di Biagio, quien se desempeñaba en el equipo sub 21, y la renovación del equipo todavía no es de raíz.

Buffon se despedirá de la selección italiana luego del amistoso ante la Argentina.

Uno de los ejemplos será la presencia del experimentado arquero Gianluigi Buffon, quien a los 40 años aceptó la citación para despedirse de una mejor forma del equipo.

No obstante, en la formación habrá jóvenes que están en un gran nivel en la Serie A mezclados con otros futbolistas de experiencia como el goleador del ‘calcio‘, Ciro Immobile, autor de 24 goles con Lazio.

El historial de catorce partidos tendrá como atractivo el primer partido de Messi ante el seleccionado italiano ya que el crack de Barcelona se perdió el último amistoso que Argentina le ganó a Italia por 2-1, en 2013, en el estadio Olímpico de Roma organizado por el Papa Francisco. Esa fue una de las tres victorias de la ‘albiceleste‘. El historial lo domina Italia con seis triunfos.

Probables formaciones

Argentina: Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia y Leandro Paredes; Manuel Lanzini, Lionel Messi y Angel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Italia: Gianluigi Buffon; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani y Leonardo Spinazzola; Jorginho, Marco Verratti, Marco Parolo o Lorenzo Pellegrini; Antonio Candreva, Lorenzo Insigne y Ciro Immobile. DT: Luigi Di Biagio.

Arbitro: Martin Atkinson, de Inglaterra.

Estadio: Etihad, Manchester, Inglaterra.

Hora: 16.45 (argentina)

TV: TyC Sports.