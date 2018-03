Colombia busca inversores argentinos: qué ofrece y cuáles son las oportunidades

A poco más de un año del acuerdo con las FARC, que puso fin 50 años de conflicto, Colombia busca en la inversión extranjera el motor para el desarrollo de las zonas antes en poder de la guerrilla, en la etapa posconflicto.

Considerada como la tercera economía de Latinoamérica, detrás de Brasil y México, por el Informe Anual de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), Colombia comparte con Perú los mayores niveles de inversión del continente (en ambos países alcanza el 26,3% del PBI) y va por más de la mano de una estrategia cuya punta de lanza son una serie de beneficios impositivos para las empresas que desembarquen en ese país.

Agroindustria, turismo y tecnología son los sectores que busca potenciar ProColombia, la agencia de inversiones de ese país, que reunió a empresarios argentinos en las oficinas del estudio Allende & Brea para contarles sobre el plan de incentivos las zonas desmilitarizadas, denominadas ZOMAC, que abarcan un total de 356 municipios en 29 los 31 departamentos que tiene el país.

Tras la charla, el embajador colombiano en Argentina, Luis Londoño Capurro, y la vicepresidente de Procolombia, Paola García Barreneche, dialogaron con El Cronista.

"El final del conflicto nos deja media Colombia para ofrecer, sobre todo a los emprendimientos agroindustriales porque nuestro país es uno de los grandes proveedores de alimentos del mundo", ponderó la vicepresidente de ProColombia, Paola García Barreneche.

Apertura

"El momento es muy bueno. Colombia viene consolidando un proceso apertura a los mercados internacionales. Actualmente estamos entre los 30 países que más inversión extranjera recibe en el mundo, somos el número 21, y los acuerdo de paz con las FARC han abierto una gran cantidad de oportunidades en sectores de mucha importancia", sostuvo García Barreneche.

Según explicó la funcionaria, durante 2017 la inversión extranjera directa en el país sumó u$s 14.518 millones, lo que representa un incremento de u$s 669 millones frente a los u$s 13.849 millones de 2016. Estos números crecerían aún más si se cumple el pronóstico del FMI, que proyectó un crecimiento de la economía colombiana del 2,7% para 2018.

El embajador Londoño Capurro, por su parte, enfatizó el desempeño del país en materia agroindustrial, no sólo en el cultivo tradicional del café, sino también en el de las frutas tropicales.

"Para las micro y pequeñas empresas que inicien sus actividades en las ZOMAC, la tarifa del impuesto sobre la renta será de cero de 2017 a 2021. De 2022 a 2024 pagarán 25%, y de 2025 a 2027, 50% sobre la misma"

Zonas recuperadas por el acuerdo de paz

"Colombia tiene mucho para ofrecer en frutas tropicales como la banana, que hoy Argentina la importa de Ecuador, y también tiene potencialidades para granos como la soja, el maíz o la palta; no así el trigo, que no ha prendido en nuestro suelo. Gracias al acuerdo de paz, el país dispone hoy de 11 millones de hectáreas cultivables, de las cuales solo 4 millones están siendo aprovechadas", precisó.

Con la idea de generar un ambiente ideal para las inversiones y para los negocios, el gobierno colombiano ha dispuesto una serie de incentivos tributarios a las empresas que se radiquen en las ZOMAC.

"Son incentivos escalonados. Para las micro y pequeñas empresas que inicien sus actividades en las zonas, la tarifa del impuesto sobre la renta será de cero entre 2017 a 2021. De 2022 a 2024 pagarán 25%, y de 2025 a 2027, 50% sobre la misma", puntualizó García Barreneche.

Y continuó: "En el caso de las medianas o grandes empresas, entre 2017 y 2021 será del 50% de la tarifa y si empiezan a operar entre 2022 a 2027 pagarán el 75% de ésta".

Turismo

En cuanto a turismo, Colombia está ampliando su tradicional oferta de turismo de negocios y de sol y playa hacia otro tipo de destinos, como la selva y la costa del Pacífico.

Con un crecimiento a una tasa tres veces superior a la media global, según las cifras difundidas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el país recibió en 2017 a 6,5 millones de viajeros internacionales, y Argentina tuvo una participación importante en esta área ya que fue el cuarto mayor emisor de turistas a Colombia con 185.891 viajeros, 37,5% más que en 2016.

"Las cadenas internacionales más importantes, como Hilton, NH Hotels, Marriott o Four Seasons, se radicaron en Colombia. El New York Times recomendó nuestro país como destino imprescindible en 2018", explicó García Barreneche.

La funcionaria preciso que se busca propiciar "la llegada de estos hoteles a las ciudades de menos de 200.000 habitantes" y para ello "se puso un incentivo del 9% de exención de impuesto de renta".

"En las ZOMAC se abre una gran ventana de oportunidades para el ecoturismo. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo por kilómetro cuadrado", añadió.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano fijó un estimativo para la inversión extranjera directa en 2018, por u$s 14.000 millones. La cifra representa un 4,3% del PIB.

Tecnología

"El país se ha consolidado como un jugador estratégico en el sector de las industrias 4.0, con oportunidades en cloud computing, desarrollo de software, servicios financieros, TI, telecomunicaciones y BPO", señalaron los ejecutivos durante el encuentro con los empresarios.

Y añadieron: "Colombia cuenta con una fuerza de trabajo calificada de más de 1.200.000 profesionales graduados en áreas relacionadas con operaciones financieras, de servicios compartidos y de valor agregado".

Infraestructura y conectividad

Colombia tomó de su vecino Perú el modelo de "obra por impuestos" para desarrollar la infraestructura en las zonas que estuvieron por años en poder de la guerrilla.

"Se van a dar certificados de obra a las empresas que se radiquen en esas zonas e inviertan en infraestructura, para que puedan descontarlos de sus impuestos", detalló García Barreneche. Las sociedades podrán optar por pagar hasta el 50% de sus impuestos mediante la inversión directa en proyectos de trascendencia social.

En cuanto a la conectividad, Colombia cuenta con 13 aeropuertos internacionales y más de 1058 frecuencias semanales directas que conectan al país con 45 ciudades en 26 países según datos de la compañía de datos de aviación OAG.

Por su ubicación, el país está a menos de 6 horas, promedio, de las principales ciudades de América Latina.

En el caso puntual de Argentina, Colombia cuenta con conexión aérea directa entre Bogotá y Buenos Aires con 18 frecuencias aéreas semanales. 4385 lugares se ofrecen semanalmente desde Argentina hacia Colombia.

Una relación estrecha