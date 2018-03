El Merval pierde 0,76% y quiebra una racha de dos alzas consecutivas

Los papeles de Supervielle caen 2,56 por ciento, a 171,50 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que retrocede 0,69% en el arranque, hasta situarse en las 32.146,14 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio los otros ajustes más importantes los registran Tenaris (2,36%), Agrometal (2,29%), y Petrobras Brasil (2,28%).

"Faltan apenas unas ruedas para cerrar marzo y los inversores comienzan a ver que empresas podrían entrar o salir del Merval que cambia de composición desde el primero de abril", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

"Creemos que la selectividad continuara observándose en el índice líder en el corto plazo. Para la jornada de hoy la duda está en ver si el mercado consolida la tendencia alcista que inicio hace 2 ruedas", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 30.869.872 pesos, con un balance de 34 papeles en baja, 15 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 1,80% y sumó su segunda alza consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 gana 0,14%, el AY24 asciende 0,04%, el Descuento en dólares mejora 0,16%, el Descuento en pesos avanza 0,23%, y el PR15 se valoriza 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) gana 1,23% ($ 164), el TVPE (en euros) avanza 0,46% ($ 218), el TVPP (en pesos) asciende 1,23% ($ 8,25), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se depreció 1,43% ($ 172).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Ternium caen 3,28%, a 32,76 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran Tenaris (2,86%, u$s 36,06), TGS (2,55%, u$s 19,85), y Macro (2,47%, u$s 106,50).