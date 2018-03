El Sindicalismo, by un Millennial

- Facu, ¿Por qué me descuentan sindicato? - me pregunta un empleado en referencia a uno de los conceptos que descuentan en el recibo de sueldo.

- Y… eso va por ley -le explico yo sin saber mucho más sobre el tema-.

- Pero yo no quiero pagarles -me dice y me quedo sin palabras-.

No me sorprende tanto su respuesta, porque a mí también me molestaría que me saquen $ 500 sin siquiera consultarme. Aunque, por el simple afán de saber más, le pregunto:

- ¿Vos sabes los beneficios que tenés por el sindicato?

Me dice que no y yo no me ofrezco a explicárselo, no por mala onda, sino porque en el fondo desconozco los beneficios por los que defiendo el descuento asignado por ley.

Moraleja de la anécdota: El empleado Millennial no está conforme con un gremio que le saca sin, en apariencia, darles algo a cambio.

Volvamos al inicio. El Sindicato o Gremio es la asociación de empleados de un mismo rubro que se defienden a sí mismos de la patronal. Y el mal de los Millennials, como dijimos algunas columnas atrás, es no haber sufrido un mundo de nepotismos, guerras, esclavitud y explotación en carne propia. Entonces cuando ese Millennial no-sufrido se ve forzado a entender estructuras de un mundo sí-sufrido empiezan los cortocircuitos.

Un millennial antes que leer un convenio colectivo de trabajo se mete en calcularmisueldo.com y con esa base va a negociar el sueldo en su próxima entrevista. Hoy es muy normal que tanto sea para empleos calificados como para los que no se pide siquiera experiencia previa, el candidato llegue con exigencias de vacaciones y horarios; e incluso es normal que estas sean aceptadas.

Lamentablemente, en la situación actual de nuestro país donde convive la economía en negro, los empresarios especuladores y los políticos corruptos y en nuestra región donde poco se entiende de democracia, la escala de grises es más amplia.

Pero aún con esos grises el Millennial vive en un mundo de construcción colectiva. En el que el sindicalismo, como estructura social, está mutando. Pasa de ser una institución a ser la mismísima cotidianidad, de ser una jerarquía que ordena una lucha, pasa a ser una lucha descentralizada en post del bien común y de las mejores condiciones de vida. No es que “no necesiten un sindicato” sino que el sindicado, como institución, desbordó sus fronteras.

A un Millennial con red social no se le ocurriría nunca ir a la oficina de un líder sindical a denunciar un abuso de poder. Para qué hacerlo si tiene a mano un perfil donde puede publicar algo que cientos de miles de colegas estarán dispuestos a repostear. El sindicato para nosotros es la vida misma, es lo que hacemos cada vez que calificamos un envío de Mercado Libre, o cada vez que aceptamos poner en nuestro perfil “trabaja en…”.

Se cuela en esta discusión el concepto de economías colaborativas como Mercado Libre, Uber, Booking, LinkedIn, siendo estas la nueva forma de sindicalizarse. Ya no es una masa de proletariados indefensos frente a propietarios feudales todopoderosos. Ahora es un montón de gente empoderada por seguidores, amigos y me-gusta a las que el mercado tiene que convencer para que lo consuman y le trabajen.

Y por eso me parece lógico que un empleado me haya hecho ese planteo, me parece lógica su queja; incluso me parece lógico lo que me dijo el líder sindical con quien lo charlé: “falta información” me dijo.