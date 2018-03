Con la recuperación de la economía, se profundiza el déficit comercial

En febrero, se consolidó la tendencia que viene mostrando el intercambio comercial, con profundización del déficit de la balanza comercial, producto de exportaciones que crecieron 10,1% e importaciones que se movieron 26,3% interanual.

El informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), que difundió ayer el Indec, señaló que en febrero las exportaciones totalizaron u$s 4294 millones, mientras que las compras de bienes al exterior sumaron los u$s 5197 millones. Así, el saldo comercial registró un déficit de u$s 903 millones, un 7% menos que el del mes anterior, pero 314% más que en febrero de 2017.

Un dato interesante es que las exportaciones se recuperaron 10,1% interanual en el segundo mes del año. Se destaca la mejora del 13,8% en Productos primarios, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuarios cayeron 0,4%, Manufacturas de Origen Industrial aumentaron 9,1%, y las exportaciones de Combustibles y energía saltaron 83,6%, pero desde desde niveles bajos.

En cuanto a las importaciones, crecieron 26,3% en febrero, empujado por Piezas y accesorios para bienes de capital (39,8%), Bienes intermedios (35,4%), Combustibles y lubricantes (30,8%) y Bienes de capital (7,3%), Los Bienes de consumo, en tanto, se incrementaron 23,3%.

"El dato de febrero es un anticipo de que las exportaciones de 2018 van a crecer pero quizá termine más cerca del 5% que del 10% actual", aseguró Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI. Aclaró que "influye la mejora cambiaria, en especial en la liquidación de granos pero también en algunas industrias que antes no podían exportar".

Por su parte, Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) consideró que en el comercio internacional "hoy está todo con mucho ruido" pero se siguen buscando mercados, como Vietnam, Argelia y por supuesto, Brasil. "Todo este año será producto por producto, y mercado por mercado", explicó y también proyectó un incremento del 5% en las ventas externas. En cuanto a las importaciones, precisó que "por cada punto que crece el PBI, las importaciones crecen 3%".