Los interventores de Oil le pedirán a la AFIP que defina si quiere evitar la quiebra

Los administradores judiciales de Oil Combustibles le solicitarán a la AFIP que informe si está dispuesta a flexibilizar su postura –es decir, aceptar quitas y plazo– o, caso contrario, "manifieste cuanto estime que corresponda peticionar en relación a la continuidad de este proceso". En otras palabras: que exija la quiebra, ya que, dicen los interventores, la compañía, actualmente, muestra números que la hacen "inviable".

Por tal motivo, Javier Cosentino, magistrado comercial que conduce el concurso preventivo de Oil, citó a una audiencia para el próximo lunes, a las 10 de la mañana, en la sede del tribunal (Juzgado Comercial 5, Secretaría 10). "Se solicita la asistencia del Director Ejecutivo de la AFIP o autoridad con facultades suficientes para responder a lo requerido", precisó. La audiencia será durante la última semana de Alberto Abad al frente de la AFIP. No es un dato menor: Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre –las caras de OP Investment– culparon a "la AFIP de Abad" (sic) de ser la causa de sus infortunios. Y su sucesor designado al frente del organismo, Leandro Cuccioli –quien seguirá en la Secretaría de Servicios Financieros hasta el 31 de marzo–, anticipó públicamente que se excusará de los temas vinculados con Rosner: compartieron hace años el directorio de la agropecuaria El Tejar.

El martes, Cosentino apartó a Rosner y Dellatorre de la gestión de la empresa insignia de Cristóbal López, quien salió de la cárcel reivindicándose como el dueño de la compañía. Los desplazados se reunieron ayer con los administradores judiciales –Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva– y acordaron permanecer en el directorio pero sin poder de decisión, mientras preparan su contraofensiva legal.

Oil entró en concurso preventivo después de que la AFIP la denunciara por haber retenido

$ 6000 millones en concepto del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC). Con punitorios, intereses y otras obligaciones fiscales incumplidas, el monto supera los $ 17.000 millones, más que el activo declarado de la empresa ($ 16.000 millones). En el último trimestre de 2017, además, Oil generó otros $ 2000 millones de pasivo posconcursal. De ese número, $ 1482,65 millones corresponden a deuda impositiva nueva, en su mayoría, otra vez por el no pago del ITC. La AFIP le embargó $ 670 millones, el total que la petrolera tenía en sus cuentas bancarias. Eso la llevó a la parálisis de su actividad comercial.

La compañía, todavía, debería saldar $ 1300 millones, al margen de los $ 56 millones mensuales que necesita para operar y "la sociedad no puede pagar, siquiera, sus gastos fijos a la fecha", alertaron los interventores. Destacaron que Rosner y Dellatorre aseguraron que no pondrían capital propio y que, tampoco, encuentran a terceros dispuestos a inyectar fondos en estas condiciones. "Es prácticamente imposible que la concursada afronte el pago de esa deuda post-concursal. No tiene fondos para hacerlo. No tiene acceso a financiación externa para hacerlo. Tampoco tiene posibilidad de adquirir materia prima con refinanciación de terceros, al tener sus cuentas embargadas", enfatizaron.

Por ello, argumentaron, "el pago de la deuda acumulada, si no se admitiera una quita muy relevante y, a la vez, una espera prolongada, aparece, con los números que exhibe actualmente la empresa, inviable".