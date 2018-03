Con cuatro ventas seguidas, el BCRA mantiene al dólar en la zona de $ 20,30

Por cuarta jornada consecutiva, el Banco Central (BCRA) intervino en el mercado de cambios, y aunque las ventas de ayer apenas si se acercaron a los u$s 24 millones, la aparición del organismo debilita la presión alcista. Ayer, el dólar mayorista de referencia, el del Banco Nación, terminó $ 20,27, medio centavo arriba del cierre del martes.

El total vendido en el año (todo en marzo) suman, casi u$s 1200 millones, de los cuales u$s 670 millones correspondieron a las últimas intervenciones. El viernes se desprendió de u$s 413 millones, el lunes u$s 187,5 millones, el martes u$s 45 millones y ayer u$s 24 millones. Así logró que el tipo de cambio no superara la barrera de los $ 20,295, y que se alejara del precio máximo fijado el 7 de este mes en $ 20,36.

Tanta participación deja de lado el concepto de fluctuación libre anhelada por el organismo que preside Federico Sturzenegger.

"La evolución del tipo de cambio fue determinada otra vez por la regulación oficial y su nivel ya no es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, sino que quedó condicionado a los parámetros definidos por la autoridad de control, que retomó una estrategia de intervención que parecía haber sido abandonada", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, en su informe diario.

La rueda de ayer apenas si tuvo movimientos; fue catalogada por los operadores y corredores como "aburrida". Para Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, se trató de un "mercado trabado en dos centavos", entre $ 20,25 y $ 20,27. A su vez, comentó que "al final, cuando se animaron un poquito al $ 20,28, el Central apareció y volvió a $ 20,27". No obstante, indicó que como vendieron muy poco, las intervenciones "estaban como escondido" entre los vendedores. "Estuvo muy aburrido, viene muy tranquilo. Volvimos a la convertibilidad", sentenció.

Por su parte, desde ABC Mercado de Cambios detallaron que en el tramo final ya es habitual ver una mayor demanda, momento en que suele salir el Banco Central a poner un techo: "Parecía que el BCRA trataba de frenar, una vez más, la escalada del dólar con ofertas millonarias que, sin embargo, no modificaban la tendencia".

En cuanto al volumen, el total operado ascendió a u$s 811 millones.