Cómo conjugar el verbo financiar

Con dos emprendimientos en Saavedra y uno más en San Cristóbal, Antonio Pécora, titular de MPC Desarrollos, comienza por decir que uno y otro barrio fueron elegidos por la empresa para levantar edificios de departamentos por distintas razones. En el primer caso, porque siguen presentándose buenas oportunidades en relación a la tierra; y en el segundo, porque se trata de una zona con futuro después de mucha postergación.

"En Saavedra todavía se puede crecer porque aún cuenta con mucho terreno disponible, por ejemplo, pendiente de sucesión para su venta y, además, porque la demanda no cesa", detalla Pécora no sólo en relación a los actuales emprendimientos de Zapiola al 4300 y de Pinto al 4400 si no también en referencia a un futuro cercano que involucra otros proyectos. "Y en San Cristóbal, si se cumple lo prometido por el Gobierno de la Ciudad acerca de los locales bajo las autopistas y la obra pública en general, también mantendremos la actividad", agrega, en referencia a más iniciativas en la zona sur que próximamente se sumarían a su edificio de Independencia al 2500.

Lo cierto es que ahora mismo, con las tres obras actuales, Pécora suma 7.000m2 de construcción. Además, la desarrolladora adquirió dos nuevos terrenos en los barrios de Saavedra y Núñez que añadirán otros 2.500m2 de obra, donde proyectan unidades de tres y cuatro ambientes. "La escasez de los departamentos familiares también representa una oportunidad en el mercado de hoy", apunta el directivo desde su oficina de Belgrano, en alusión a las tipologías más requeridas. Subraya que se trata de productos con demanda en alza a raíz de la reactivación del crédito hipotecario.

"Ese es un motivo, también, que explica el desarrollo de San Cristóbal. En ese caso, pensamos que hay mucho cliente potencial que puede elegir amplitud por sobre ubicación, aunque la cercanía con el subte H y la conexión directa con Puerto Madero a través de avenida San Juan también hacen de Independencia un excelente emplazamiento", señala desde MPC Desarrollos Inmobiliarios, empresa que, por cierto, también cuenta con iniciativas en Parque Patricios y Parque Chacabuco, otros dos barrios que viven un presente transformador en materia edilicia.

Modos y tiempos

El CV de Antonio Pécora consigna que durante más de 15 años fue ejecutivo del Banco Francés, donde su perfil financiero además adquirió un tinte innovador. De hecho, la currícula informa que, además de corredor, martillero y tasador universitario es el creador del concepto "Compre Metros", un antecesor del crowdfunding inmobiliario por el que en 2002 la citada entidad bancaria le otorgó el premio a la innovación en financiamiento en Real Estate. En sintonía con estos antecedentes, hoy desde su desarrolladora ofrece al comprador diversas opciones de compra y distintos tipos de inversión.

Además del mencionado Compre metros, que posibilita la compra desde un metro cuadrado en algunos de los proyectos, Pécora también ofrece el sistema "Renta Ya" por el cual el comprador en pozo que abona al contado comienza a percibir una renta desde el primer día, que es proporcional a la que recibiría por la unidad terminada hasta la fecha de entrega. Asimismo, para quienes abonan en cuotas durante la construcción, también cuentan con esa posibilidad pero a partir del mes 13.

Finalmente, para quienes buscan comprar desde el pozo con crédito hipotecario, ofrece el sistema "Posesión anticipada" que con un adelanto posibilita adquirir una unidad aún sin escritura en proyectos que se encuentran próximos al final de obra, articulando tiempos y anticipos para que una vez que el edificio recibe el final de obra, el propietario ya esté en condiciones de solicitar el crédito hipotecario con el cual termina de abonar un saldo del 60% de la unidad.

"La opción de los metros nos permite, como desarrolladora, disponer de algunos departamentos al final de la obra, cuando el valor del m2 aumenta considerablemente", ahonda Pécora, en referencia a una de las aristas del negocio. En este sentido, comenta, apunta a un pequeño inversor, que disponga de u$s 10.000 o 15.000 y que a través de este sistema puede ingresar en el campo del Real Estate.

"En relación al cliente final, a través de los distintos proyectos apuntamos a distintos estratos de la clase media", remarca Pécora y remite a sus emprendimientos en marcha. "¿El futuro del sector? Dependerá mucho del rumbo del crédito hipotecario. Lo cierto es que el crédito UVA en contextos inflacionarios como el actual que incrementa la deuda del capital es inviable. Con este sistema, los únicos ganadores son los de siempre: los bancos", finaliza.