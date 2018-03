Ladrillo sobre ladrillo

Howard Johnson, cerca del Obelisco

CasaSur inauguró hotel en Pilar

Crowdfunding para millennials

La cadena Howard Johnson inauguró su hotel número 40 en el país, Howard Johnson Plaza Buenos Aires. Ubicado en el centro de la ciudad, sobre la calle Lima al 600, frente a la Avenida 9 de Julio, cerca del Obelisco, el hotel representa un ícono para la marca en la región, informó la compañía. El emprendimiento, que demandó una inversión de U$S 12 millones, cuenta con 106 habitaciones y suites, business center, restaurante, lobby bar y spa con vista a la ciudad. También posee un convention center con capacidad para 170 personas.La marca de hoteles CasaSur, con presencia en Recoleta y Palermo, sumó una cuarta propuesta a su portfolio con la inauguración de CasaSur Pilar. Ubicado a 46,5 kilómetros de Buenos Aires, el hotel cuenta con 55 habitaciones, 2 salones de eventos, una conference room, un restaurante, sauna, gym, piscina y bar. Con la consigna de "vivir la ciudad como un local, pero con la sofisticación del detalle y alma cosmopolita", la marca nació en 2008, con la inauguración de CasaSur Recoleta, sobre avenida Callao. Luego, se sumaron CasaSur Bellini y CasaSur Palermo.El estudio de arquitectura Zabala lanzó al mercado una propuesta de crowdfunding inmobiliario orientada a jóvenes inversores. A través de la estructura legal del fideicomiso, el estudio permite comprar módulos de inversión desde u$s 25.000 para adquirir terrenos o para la construcción de unidades de vivienda diseñadas bajo su concepto arquitectónico, en CABA o barrios cerrados de Pilar, Tigre y Escobar. La inversión puede hacerse en pesos al valor del tipo de cambio, con una rentabilidad proyectada del 10/12% anual, indicó el estudio. El valor de cada módulo es fijo (no se ajusta por CAC, ni varía por inflación). "A través del crowdfunding inmobiliario le damos la posibilidad a inversores pequeños de participar de proyectos arquitectónicos de diseño a los cuales hasta ahora no tenían acceso", señaló el arquitecto Víctor Zabala.