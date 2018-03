La Casa Rosada celebró la suba de ocupación y revive la reforma laboral

La reunión de Gabinete de ayer terminó con buen ánimo porque el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le adelantó a la cúpula del Gobierno que bajó el desempleo mientras aumentó la tasa de actividad. El presidente Mauricio Macri se mostró contento y en su equipo consideran que estos datos evidencian una tendencia hacia la creación de "empleo de calidad", tal como promete el jefe de Estado en sus discursos. En Casa Rosada evalúan cómo esta el clima para hacer revivir en el Congreso algunas leyes de la reforma laboral, tales como la capacitación profesional.

"Creció la actividad y hubo una recuperación de empleo importante. Nuestras políticas, como la pelea a la industria del juicio, están dando sus frutos", comentó ayer un alto funcionario, en alusión a la Ley de ART que promovió el Gobierno. Ese funcionario sería también el vocero de esta noticia que alegró a Macri ayer durante la reunión de Gabinete. No obstante, al instante, el Presidente dio vuelta la página y le pidió a su equipo que sigan adelante.

La baja en el desempleo también le sacó una sonrisa a Triaca, quien volvió a ocupar un lugar importante en el escenario. Si bien en el Gobierno consideran que esto no es "un espaldarazo a Jorge", pareciera que los datos del Mercado de Trabajo que difundió el Indec aquietaron las aguas que rodearon al ministro tras un escándalo con su empleada Sandra Heredia, a quien nombró en la intervención del gremio SOMU.

A tal punto emocionó el dato, que asesores de la Casa Rosada consideran que la reforma laboral no está muerta. De hecho, Triaca ayer salió a promover la ley de blanqueo laboral al reclamar "menos trabajadores en la informalidad", en consenso con legisladores, gremios y empleadores. También el ministro quiere avanzar con el proyecto de capacitación profesional permanente. "Estos datos muestran que podemos ir en camino de aprobar este tipo de leyes", razonó un funcionario, en alusión a que la reforma laboral generaría más empleo en el sector privado.

El mismo Macri quiere avanzar en ese sentido. Más aún después de esta semana cuando recibió elogios de organizaciones como el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. En esa tribuna, el Presidente se siente cómodo, ya que respaldan todas sus políticas de reforma e incluso le piden que ahonde más, tal como hizo Ángel Gurría (OCDE) esta semana con un informe en el que pide a la Argentina flexibilizar "la legislación de protección del empleo". En el Gobierno quisieron ir adelante con una reforma en ese sentido, pero la violencia que generó en diciembre el cambio de la fórmula previsional hicieron que Macri ponga una pausa.

En Balcarce 50 celebran porque los datos de ayer del Indec les brinda más espalda para afrontar las críticas de la oposición. Macri le venía diciendo a su gabinete que "el proceso es largo" y que "saben hacia donde están yendo", en referencia a que el camino de estas políticas va a dar resultados favorables. Esa búsqueda se pudo ver en estos días, ante los cuestionamientos de lo que definen como los sectores más "ortodoxos".

Esta semana, un alto funcionario del gabinete económico dio su perspectiva a El Cronista en la Casa Rosada. "No es un problema para nosotros la inflación. Ya todos saben que no hicimos todas las adecuaciones tarifarias el primer año, así que vamos a ir bajando por etapas, con metas", comentó. Aunque también se quejó: "Pasa que los medios nos critican porque vamos más lento. Pero ya está, tenemos metas y no vamos a emitir como hacía el gobierno anterior", planteó.