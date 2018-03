Buena intención dialoguista del G20 no logró desactivar la guerra proteccionista

El comunicado final de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 no menciona la palabra multilateralismo y la postura de Argentina es que "no existe una guerra comercial". Pero las posiciones de Europa a favor del multilateralismo y el temor a no quedar exceptuados en conjunto de las nuevas tarifas al acero y aluminio que impuso el presidente Donald Trump quedaron enfrentadas con la de los EE.UU., a favor de su defensa por lo que considera "un comercio libre, justo y recíproco".

"El Presidente (Trump) dijo que no tenemos miedo a una guerra comercial dado nuestro tamaño", dijo ayer el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una conferencia de prensa.

Ante la consulta de si otros países podrían adoptar medidas recíprocas, Mnuchin respondió: "Tenemos que estar preparados para actuar según el interés de los EE.UU. para defender el comercio libre, justo y recíproco. Haciendo eso siempre hay un riesgo de que otra gente corresponda las medidas".

Y repitió: "Esto no se trata de proteccionismo, esto es acerca de un comercio libre y recíproco".

Los europeos concluyeron las jornadas con la certeza de que los EE.UU. mantienen su postura proteccionista y no adhiere al uso de los organismos multilaterales para resolver sus disputas comerciales.

"Ellos tienen una actitud más cautelosa y no comparten nuestra crítica al proteccionismo", dijo a El Cronista, el ministro de Economía español, Román Escolano.

Esa decisión de los EE.UU. endureció la posición europea: "Si no nos movemos en la dirección adecuada, podríamos terminar en una guerra comercial", dijo el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, a la prensa.

"Dejamos en claro que es una condición de comercio injusta", respecto de las nuevas tarifas al acero y aluminio. "La Unión Europea (UE) no va a entender no ser exceptuados (del pago de aranceles). Somos aliados". Y agregó: "Sería una decisión incorrecta".

El riesgo que corre la UE es que los EE.UU. exceptúen de las nuevas tarifas a algunos países individualmente y no a la UE en su conjunto, lo que podría dividir las posiciones de los países. "Pedimos la excepción total para la UE", dijo Le Maire.

Mnuchin reconoció que tuvo 15 reuniones bilaterales en los dos días de conferencia entre las que contó la del ministro de Hacienda anfitrión, Nicolás Dujovne. Y dijo que transmitió todos los pedidos al secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, y que espera que Trump "tome una decisión rápidamente".

Y el ministro francés dijo que hubo una "franca discusión" sobre el tema y que la reunión fue "muy útil" porque "sirvió para encontrar un horizonte en las discusiones".

"La inmensa mayoría de los participantes compartimos la idea de que el proteccionismo es un gran error histórico y de que la comunidad internacional tiene que mantener la confianza en el orden multilateral, que nos ha costado establecer", dijo Escolano en conferencia de prensa. "Si existen disputas comerciales hay que resolverlas en el ámbito de la OMC y no en el marco de medidas unilaterales", agregó.

Por su parte, Le Maire advirtió que "el proteccionismo no es la manera, puede poner en riesgo la recuperación de la economía global".

Mnuchin no quiso dar el número de países que pidieron exenciones a las tarifas a la importación que recibió en los últimos dos días y trató de minimizar el tema diciendo que el proteccionismo fue una parte pequeña de las conversaciones.

En tanto, involucró al resto de los países del G20 en su búsqueda: "La visión general en el G20 es nuestro deseo de ver que China abra sus mercados de manera que podamos participar en sus mercados de la misma manera que ellos participan en el nuestro".

En conferencia de prensa, Dujovne, acompañado por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, remarcó que en el encuentro se "reafirmó la importancia del comercio internacional como factor de crecimiento, innovación y creación de empleo" y en la necesidad de "seguir dialogando para seguir generando consenso en esa área".

"No estamos entrando en una guerra comercial", dijo Dujovne, porque "EE.UU. invocaron razones de seguridad nacional". Pero remarcó que espera que el "el compromiso de Argentina con el multilateralismo sea el compromiso de las próximas reuniones".