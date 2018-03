Con el dólar en máximos, los argentinos que vendieron marcaron récord en febrero

Si bien en marzo el dólar aflojó su avance contra el peso debido al techo que le impuso el Banco Central (BCRA), enero y febrero fueron meses en el que ascendió a paso firme hacia la meta de los $20, de hecho, en el arranque del mes pasado el billete verde atravesó la barrera psicológica de los $ 20 y se mantuvo arriba de ese límite desde ese momento.

No es extraño, entonces, que en febrero se haya registrado la mayor cantidad de ventas de parte de clientes y que se presentaron la menor cantidad de compras desde junio de 2017, según el último informe sobre la Evolución del mercado de cambios y Balance cambiario.

Fueron cerca de 400.000 los clientes que vendieron dólares en febrero, una cifra récord teniendo en cuenta la medición de meses antes, aunque cabe aclarar que el seguimiento del BCRA es hasta enero de 2017. Los niveles más bajos de esta serie se dieron en enero, febrero y julio del año pasado: la cifra rondaba los 250.000 clientes.

El estudio también señaló que en términos brutos, las compras de billetes de residentes totalizaron u$s 2.230 millones, lo que implicó una disminución de u$s 664 millones respecto del mes previo: "Estas compras fueron realizadas por unos 800.000 clientes, mínima cantidad de compradores desde junio de 2017"

Asimismo, el organismo monetario detalló que "si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observa que el 42% de las compras de billetes (unos u$s 937 millones) fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente", es decir, una reducción en cuatro puntos porcentuales respecto del mes previo.

En tanto, el 97% de la cantidad de clientes que compraron billetes en febrero operaron en el estrato más bajo, lo que resultó compras promedio por cliente de u$s 1.203, mientras que las compras promedio del restante 3% fueron de u$s 50.379 (la compra total per cápita fue de u$s 2.773).

Por otro lado, las ventas mensuales de billetes totalizaron u$s 1.260 millones en febrero, nivel similar al registrado en el mes previo, donde se observó que las ventas por encima de los u$s 2 millones concentraron el 38% del total, aumentando en seis puntos porcentuales respecto de lo observado el mes previo.

"Al igual que lo observado en el mes previo, en febrero las personas humanas (de acuerdo a la definición del nuevo Código Civil) fueron quienes accedieron al mercado para comprar billetes en forma neta, con un total mensual de u$s 1.308 millones, mientras que las personas jurídicas accedieron a vender billetes en forma neta por u$s 337 millones, dados los diferentes propósitos en el manejo de cartera de cada una de ellas", dijo el estudio.

Estos datos medidos contra los de febrero del año pasado muestran cambios solo respecto de las personas jurídicas; mientras que las adquisiciones de billetes de personas humanas fueron por u$s 1465 millones, las jurídicas presentaron compras por u$s 261 millones. En cuanto los valores récord, el máximo de compras de las personas humanas se mantiene desde agosto pasado, por u$s 2.266 millones, y el de las personas jurídicas sigue siendo diciembre de 2016, cuando se adquirieron u$s 296 millones.