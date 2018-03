Las estrellas de "Stranger Things" van cobrar 10 veces más por capítulo

La serie "Stranger Things" se estreno en el año 2016 e inmediatamente se convirtió en un éxito mundial. La mezcla de referencias a las películas y la estética de la década del 80 se convirtió en un coctel imposible de rechazar tanto para adultos como para jóvenes y niños.

Netflix invirtió unos u$s 60 millones en su producción, sin embargo y aunque en general se hacen estudios o focus group antes de mandarse con un proyecto de estas características, cuando se lanzó nadie sabía exactamente como iba a funcionar. Vinculado con esta incertidumbre y teniendo en cuenta que sólo eran unos desconocidos estudiantes de actuación, la plataforma de streaming comenzó pagándoles a cada uno de los protagonistas un salario aproximado de entre u$s 20.000 y u$s 30.000 por capítulo

Pues bien, los tiempos han cambiado y los actores de la popular ficción de Netflix han renegociado sus contratos con vistas a la tercera temporada (se espera para fines de este año o principios de 2019), obteniendo un espectacular aumento de salario. Fuentes cercanas al elenco aseguran que los niños protagonistas cobrarán hasta 12 veces más que en las temporadas pasadas.

Según informa la revista especializada The Hollywood Reporter, el reparto se ha dividido según diferentes niveles de salario. Winona Ryder y David Harbour, quienes interpretan a Joyce y Jim, se situarían en la primera escala salarial, cobrando u$s 350.000 por episodio (Antes recibían u$s 100.000 y u$s 80.000 respectivamente).

Después se ubican las figuras de la serie, Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will), quienes recibirán u$s 250.000. Y por último, aparecen Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) y Joe Keery (Steve), con u$s 150.000 por capítulo.

Lo que sigue siendo un misterio es el salario de Millie Bobby Brown (Eleven). Como se supo el año pasado, la joven actriz se separó del resto del elenco durante las negociaciones de la segunda temporada, y se rumorea que estaría ganando más que el resto de sus compañeros de generación, alcanzando los u$s 350.000 de los veteranos de la serie. Pero otras fuentes aseguran que la cifra se situaría en los u$s 300.000.

Para que se tenga una idea, los protagonistas de "The Big Bang Theory" cobran alrededor de un millón por episodio. Mientras que Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey y Jon Nieve de "Game of Thrones embolsan u$s 500.000 cada uno.