Amazon elige sede y la logística será clave

Miami consiguió superar el primer gran filtro. De las 238 ciudades postuladas para ser la nueva sede de Amazon, quedó entre las 20 seleccionadas. En la recta final se tendrán en cuenta muchos factores, y el logístico está llamado a jugar un rol fundamental. También es cierto que Miami cuenta con un plus que no tiene que ver con los negocios. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y actualmente la persona más rica del mundo, se crió en el sur de Florida y cursó estudios en el Miami Palmetto Senior High School.

La decisión tendrá sin dudas un impacto tremendo para la ciudad agraciada con la decisión. Crear 50.000 puestos de trabajo y recibir inversiones directas por u$s 5.000 millones no es algo que se produzca a diario.

Frente a este panorama, ni corto ni perezoso, el alcalde de Miami-Dade, se apuró a decir que "hay buenas posibilidades de ganar porque somos la ciudad del futuro. Tenemos buena infraestructura, buenos puertos y aeropuertos. Estamos en la lucha, ya veremos qué sucede".

Miami tiene a favor el hecho de ser centro financiero y puerta de ingreso para América Latina, pero deberá luchar con algunas limitaciones de tipo logístico como el tránsito y las deficiencias de su transporte público.

"No va a suceder. No estamos preparados para atraer 50.000 nuevos empleos aquí porque no tenemos la capacidad de permitir que esas personas transiten en nuestra comunidad. No estamos equipados para eso", dijo Esteban "Steve" Bovo, presidente de la Comisión del Condado.

En octubre, un estudio de Moodys situó a Miami en la séptima posición de la tabla de los 20 contendientes para la sede de Amazon. Le dio muy buenas notas en clima comercial y calidad de vida, pero la aplazó en el rubro transporte. Es que a pesar de ofrecer el sistema de transporte público más extenso de Florida, el servicio ferroviario suburbano y de transporte diario para ir al trabajo va a la zaga con relación a otras ciudades del llamado Corredor del Noreste. Solo Atlanta recibió peor puntuación en ese ítem. Sin embargo el análisis resaltó que "Amazon es un gigante de la logística, y Miami es un centro líder de distribución".

Esfuerzo

De todos modos Miami, junto con Palm Beach y Broward, realizó un gran esfuerzo a escala regional y presentó una propuesta a Amazon que hasta ahora es confidencial. El Beacon Council, la agencia de desarrollo económico del condado, adelantó que allí se promocionan planes futuros de tránsito, incluido el ferrocarril Brightline operado por privados entre Miami y West Palm Beach, que se inaugurará en los próximos meses, así como el plan "SMART" de Miami-Dade que, sin recibir fondos federales, busca expandir las opciones de circulación en seis de los corredores más transitados del condado.

Entre las condiciones requeridas por Amazon para su nueva sede figura que las ciudades tengan más de un millón de habitantes y un ambiente favorable para las empresas.

Con Miami compiten Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Indianapolis, Los Angeles, Montgomery County, Nashville, Newark, New York City, Northern Virginia, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh, Toronto, y Washington, DC.

La decisión se conocerá a finales de año.