El Gobierno minimizó la decisión de EE.UU. de aplicar aranceles al acero

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró esta tarde que no hay una guerra comercial a nivel mundial y sostuvo que la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a la importación de acero y aluminio afecta una “parte muy pequeña” de su comercio internacional.

Al cerrar el encuentro de ministros del G20 en Buenos Aires, Dujovne ratificó el compromiso de la Argentina con el “multilateralismo, la cooperación internacional y el comercio basado en las normas de la OMC”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó semanas atrás la imposición de aranceles del 25% a la importación de productos siderúrgicos y del 10% en el caso del aluminio, desoyendo los reclamos de los países afectados.

En el caso de Argentina, la medida afecta exportaciones por unos u$s 800 millones. Son especialmente 200.000 toneladas de tubos de acero sin costura destinados a la industria petrolera, provistos por TerniumSiderar del Grupo Techint (u$s 300 millones) y productos de aluminio de Aluar (u$s 500 millones), según estimaciones del mercado. En cuanto a Aluar, de las casi 300.000 toneladas anuales que exporta, el 55% (159.300 toneladas) va a los mercados de Estados Unidos y México (no precisa cuánto a cada uno).

En tanto, el presidente Mauricio Macri cerró formalmente las deliberaciones en las que se aprobó, a propuesta argentina, una hoja de ruta para “crear mecanismos de financiación destinados a obras de infraestructura” en países emergentes.

Los ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G20 analizaron esta mañana la arquitectura financiera y la tributación a nivel internacional, en la segunda sesión plenaria de la primera reunión ministerial del canal financiero que concluye hoy en Buenos Aires.

Los funcionarios coincidieron en que “el mundo necesita un sistema tributario más justo y equitativo que garantice el desarrollo global de forma sostenible”, precisaron a Télam fuentes cercanas al debate.

Los 21 ministros de Finanzas, 20 presidentes de bancos centrales, y 10 titulares de organizaciones internacionales, avanzaron en una agenda impositiva que asegure una mayor transparencia y combata la evasión fiscal.