Nueva infraestructura, una parte del plan en la que la velocidad importa

El financiamiento de las obras de infraestructura, uno de los temas que impulsó la Argentina para su debate dentro del G20, es uno de esos ítem que suelen monopolizar la atención de los organismos multilaterales de crédito. No es polémico, ni genera contrapuntos. Pero para el Gobierno, la posibilidad de encontrar un canal de promoción del modelo de Participación Público-Privada (PPP), un vehículo que combina la concesión con el aporte de fondos privados para desarrollar inversiones prioritarias, es una pieza clave del gradualismo.

El Ejecutivo no puede ampliar los fondos presupuestarios para obras porque si lo hiciera impondría mayor presión sobre otros gastos para conseguir una baja del déficit fiscal. Pero a la vez, para que las empresas ganen competitividad y puedan desplegar inversiones, necesitan que la logística y el transporten jueguen a favor y no en contra. Por eso el PPP es vital. Como los fondos no entran como contrapartida de una emisión de deuda, no amplían el renglón de financiamiento tradicional.

Pero al mismo tiempo, hay que superar dos limitantes: el riesgo soberano y los imponderables de la Argentina le ponen un piso al costo que tiene para el Estado. El segundo es que el caudal de inversores está ligado a la confianza que despierta quien administra el sistema y en su previsibilidad.

La discusión de este esquema en el marco del G20 es un buen mecanismo para darle más visibilidad y reputación al programa que armó el gobierno argentino. La falta de infraestructura ya es un cuello de botella (un proyecto de energía eólica quedó frenado porque hasta que no se amplíe la red de transmisión eléctrica no tiene sentido invertir para sumar nueva oferta renovable).

Los grandes fondos de capital privado son hoy el sostén del gradualismo fiscal. Pero si hay un lugar en donde hace falta que se acelere todo lo posible, es en el plan de obras. La velocidad acá importa.