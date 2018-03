Nuevo consumo: Comprar, tirar y donar prendas

Una encuesta realizada por el centro Espacio Buenos Aires de capacitación en Moda entre 500 mujeres reveló que un 44% compra ropa al menos una vez por mes, y al 87% le cuesta deshacerse de sus prendas aún cuando ya no las usa, ya sea por valor sentimental (40%), porque "son de marca y me gustan" (24%), o porque piensan que "en algún momento me volverán a quedar bien o serán nuevamente tendencia". No obstante, un 55% se deshace de ropa o accesorios al menos una vez al año. Un 75% la dona, un 8% la vende y un 6% la tira a la basura.