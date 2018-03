Prisma salió por fin a la venta: vale entre u$s 1500 y u$s 2000 millones

Luego de muchas idas y venidas, finalmente los 14 bancos dueños de Prisma firmaron el infomemo, por lo que la semana pasada la compañía que tiene en su activo a Banelco y Pagomiscuentas salió a la venta. Según pudo saber este diario, a mediados del mes que viene recibirán las ofertas no vinculantes, en junio las vinculantes y a fin de julio ya estará encaminado quién será el ganador.

La valuación que dio Goldman Sachs está entre u$s 1500 y u$s 2000 millones. El precio dependerá del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016. Mucho tuvo que ver la nueva norma del BCRA, que cambió el formato de la ecuación del arranque: antes era 95% para el banco y 5% para Prisma y ahora es 80 y 20, para abrir la competencia. Por ende, si el EBITDA se multiplica por 5, daría u$s 1560 millones. Jugosa ganancia para los bancos, ya que Santander, Galicia y BBVA Francés son, en ese orden, los que más tienen de Prisma, seguidos por Provincia, HSBC, Macro e ICBC. Justamente los chinos habían acercado a un posible comprador, que era el player de tarjeta más grande del país, que tuvo charlas, pero finalmente desistió.

De acuerdo a una investigación realizada por uno de los grandes estudios contables, de las últimas operaciones bancarias que estuvieron a punto de hacerse y no se hicieron, se valuó entre 2,8 y 5,2 veces EBITDA: lo que varía es la calidad del management, los controles internos, los procesos, sistemas y calificaciones con el Central.

¿Cómo se decidirá la venta? "Habrá dos variables que se van a cruzar: no sólo el precio, sino que cuanto menos modifiquen el contrato, tendrán una calificación superior, porque de lo contrario habrá que volver a los 14 bancos para firmarlo nuevamente. Y siempre habrá un banco interesado en que compre uno más que otro", revelan.

Uno de los candidatos es Visa Inc. Consultados por El Cronista, un vocero de comunicaciones de la oficina regional de Visa para Latinoamérica y Caribe dijo: "Como compañía pública que cotiza en bolsa no podemos responder ninguna pregunta que suponga una especulación sobre nuestras estrategias de negocios a futuro".

Una de las especulaciones es que Visa la compre para impedir que Cielo lo haga y se consolide en la región, al ser muy fuerte en Brasil ya. "Dicen que Santander compró el Citi para que no se lo quede el BBVA Francés", comparan.

Otro interesado es Atos, un medio de pago fuerte en Europa que hace procesamiento; otro es los medios de pagos de Itaú BBA: otro son los brasileños de Cielo, conformado por Bradesco y Banco Do Brasil. También se habla de Bain Capital, que podría ir solo o junto con Advent, tal como hicieron para comprar Nets, el principal proveedor de tarjetas, pago seguro y certificados digitales en Dinamarca.

Advent contrató al ex presidente de Prisma, Luis Schvimer, para que los asesore, lo que causó un revuelo en el sector, ya que aducen que hay conflicto de intereses. "Es absolutamente falso que haya algún conflicto de intereses. Consultá con abogados", se enfada cuando alguien le consulta sobre el tema. Niega también que haya pedido alguna compensacion por la venta. Sucede que, por su carácter confrontativo, en Prisma hay quienes no le guardan el mejor de los recuerdos. Y entonces se animan a hablar: "Los bancos lo sacaron de la mesa de negociación con el Gobierno, ya que él quería llevar el tema a la Justicia, mientras los accionistas no querían pelearse con el Gobierno. Y su relación con Sturzenegger no era de lo mejor".

Por lo pronto, ahora habrá que ver qué sucede con el sucesor de Schvimer, Diego Maffeo, ya que el nuevo dueño puede querer poner a un hombre propio.