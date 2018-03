Si gana López Obrador, se dejará de vender petróleo al extranjero

El candidato presidencial mexicano de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador, delineó que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, al día siguiente le pedirá al presidente Enrique Peña Nieto detener las rondas de licitación petroleras, a fin de revisar uno a uno los contratos.

López Obrador afirmó que en su gobierno, se dejaría de vender petróleo al extranjero, y en tres años se dejarían de comprar gasolinas, lo que permitiría dijo reducir el costo de los hidrocarburos.

El candidato afirmó que quienes aseguran que no es un negocio rentable la construcción de refinerías, es porque tienen un ambicioso negocio de importación de combustibles.

"Nosotros hacemos el compromiso de rescatar la industria petrolera y eléctrica, que están atravesando por uno de los peores momentos de la historia de nuestro país, al grado de que ahora estamos produciendo lo que se extraía de petróleo hace 40 años, y va en picada la producción petrolera".

"Engañaron al pueblo de México con la reforma energética, cuando hicieron la campaña para entregar bloques del territorio nacional a la exploración, a la perforación de los pozos a compañías nacionales y extranjeras. Decían de que iba a llegar la inversión extranjera a México, que se iba a reactivar la economía, que se iba a producir más petróleo. Han trascurrido el tiempo y esto no se ha dado, al contrario". "Decían los funcionarios del gobierno que para este año se iban a estar produciendo 2.800.000 barriles diarios y la producción actual es de 1.800.000 barriles diarios, y no se está trabajando en exploración ni perforación, está en total abandono la industria petrolera; nosotros vamos a intervenir de inmediato", comentó. "No es posible que la gasolina en EE.UU. cueste 13 pesos, y la más barata en nuestro país cueste 18 pesos", agregó.

"No queremos contratos como los de Odebrecht; no queremos esas sorpresas que han resultado un escándalo por corrupción a nivel mundial. Por eso vamos a revisar cada uno de los contratos; vamos a tener a los mejores abogados en esta materia para revisar contratos, y en su caso acudir a los tribunales correspondientes; no le hace que nos lleve tiempo, pero tenemos que limpiar de corrupción a Pemex, y a toda la industria petrolera", comentó.