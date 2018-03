Buscan negocios agroindustriales con Inglaterra para el post UE

La Cámara de Comercio Argentino Británica (CCAB) encontró el momento para promocionar lo que aspira a que sea una "oportunidad de negocio" para las empresas locales. Una misión comercial que se hará en mayo, en Londres, para posicionar al Reino Unido como un mercado demandante de productos agrícolas, un importador al que las compañías argentinas puedan mirar para colocar sus productos. Sobre todo, tras los cambios que prepara ese país por su salida de la Unión Europea.

Directivos de la entidad explicaron a El Cronista que los rubros con mayor potencial para el comercio son la cadena del vino, las frutas y verduras, la carne especialmente avícola, y los insumos alimenticios. En estos sectores, la sexta economía del planeta, cuarta importadora de productos, ya tiene vasta experiencia: es un mercado que maneja un volumen importador de u$s 3900 millones anuales en lo que es Vino; de u$s 2300 millones en Verduras frescas y refrigeradas; o u$s 1500 millones en Carnes y productos comestibles de la avicultura. También importa por valores de u$s 1200 millones en carne vacuna enfriada y congelada; similar al ritmo que introduce de Preparados alimenticios; Frutillas y arándanos; y Uvas frescas, por citar algunos productos.

Claro que el trabajo es largo. Las trabas comerciales y los costos logísticos dificultan la ecuación para las compañías locales, claves por la que actualmente el volumen comerciado entre ambas economías es relativamente bajo. Hoy, los principales productos que el país le exporta son productos de soja (harina, aceite, poroto, por cerca de u$s 430 millones), seguido por el vino (u$s 100 millones). En total, la Argentina exporta productos a Reino Unido por u$s 800 millones, el doble de lo que importa, y casi la mitad son productos de soja. "Hay una gran oportunidad si el Reino Unido finalmente sale de la Unión Europea. Tenemos que trabajar unidos para generar oportunidades de empleo futuro", destacó Martín Fraguío, Director Ejecutivo de la CCAB.

La misión que la CCAB organiza con ayuda de las Embajadas argentina en Londres y británica en Buenos Aires (del 22 al 25 de mayo) girará entorno a cuatro capítulos: Agronegocios; Minería; Energía, Petróleo y Gas; y Alianzas Público Privadas e infraestructura. "Estimamos un grupo de 60 empresas, siendo unas 15 del agro, para estudiar las cadenas de valor. El Reino Unido es uno de los países con mayor integración con las cadenas globales de valor y la Argentina uno de los menos integrados", destacó Fraguío.