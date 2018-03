Fraga: “La Justicia empieza a tomar distancia del Gobierno”

El analista político Rosendo Fraga sostuvo que después de que la Justicia acompañó al Gobierno durante los dos primeros años, “ahora está empezando a tomar distancia”.

Según planteó Fraga esta mañana, en diálogo con radio Mitre, “el Gobierno entendió que la esperanza y el optimismo que acompaña a todos los gobiernos los dos primeros años se reducen luego y fue por esto que se puso a mirar hacia el futuro, dejando de lado el tema de la herencia kirchnerista” porque ya no lo beneficiaba. Sin embargo, resaltó que este cambió no se vió reflejando en la Justicia que siguió avanzando en temas polémicos.

En este sentido, el analista consideró que “si una justicia que en los dos primeros años acompañó al Gobierno en su actitud política, no está reflejando este cambio que siempre se produce en el tercer año, es una justicia que empieza a tomar cierta distancia del Gobierno”.

“No me quiero referir a ningún fallo en particular, pero me parece que hay un cierto cambio político en este sentido”, insistió Fraga.

En esa línea, al concluir Fraga indicó que “esto puede tener una dinámica medio imprevista como a lo mejor lo tenga la declaración del (ministro de Finanzas Luis) Caputo este semana en Diputados, pero todavía me parece que el Gobierno domina el centro de la escena política, y tiene recursos políticos como para dominarla”.