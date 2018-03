Un exdirector del Banco Central será el nuevo presidente de Adeba

Javier Bolzico, Superintendente de Entidades Financieras y director del Banco Central en la gestión de Pedro Pou entre 1997 y 2001, será elegido en la asamblea de Adeba de mediados de abril como el próximo presidente. Pasado mañana, en la reunión de mesa directiva de la entidad que agrupa a los bancos nacionales, terminarán de ultimar los detalles.

Bolzico, consultor del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, había sido elegido por la conocida headhunter Valuar, de Cristina Bomchil (suegra del presidente de Adeba, Jorge Pablo Brito, y donde la directora de Executive Search de Argentina y Chile es María Vaca Guzmán) para ser director ejecutivo, puesto en el que asumió el 3 de enero pasado, en reemplazo del histórico Norberto Peruzotti, que se jubiló a los 83 años, luego de 45 años en la entidad.

"Jorge termina de cumplir su mandato y se va, no renuncia, sino que a pesar de tener todo el apoyo de los bancos y que le pidieron que renueve, deja la presidencia por falta de tiempo por todos sus cargos: vicepresidente de River, vicepresidente de la Superliga, director de Banco Macro y presidente de Genneia, que tiene su IPO en el tercer trimestre", comentan.

El G6 Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y los bancos también le pidióeronque continúe con algunas actividades del B20 grupo de empresas paralelo al G20, algo a lo que le dedicó mucho tiempo durante su presidencia, como también el tener un vínculo fluido y bueno con el Poder Ejecutivo y el Banco Central.

La gran mayoría de los bancos ya dio el visto bueno para que la presidencia la ocupe Bolzico, pero también está la idea cambiar un poco la estructura de Adeba y tener un modelo más similar al de la UIA, en donde la mesa directiva tiene más injerencia en la toma de decisiones. El hecho de que Bolzico haya sido director del BCRA le da un plus, ya que conoce el organismo por dentro. "Hoy las discusiones con el regulador son más técnicas que políticas, por lo que es ideal tener a un técnico de presidente. Si va el dueño de un banco, luego la opinión que da parece que es la de esa entidad en lugar de la de Adeba. La idea es que todos lo de la mesa directiva estemos más activos, tipo la UIA", revela uno de ellos.

Si bien Bolzico es considerado más un técnico que un político, los banqueros reconocen que "sobre todo le falta en lo mediático" pero dicen estar seguros de que en un par de meses le va a agarrar la mano". "Igual va a tener a los bancos dándole el apoyo", señalaron.

El viernes 10 de abril irá el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, a Adeba, con agenda abierta. Ayer, al terminar su discurso en el IIF, se lo cruzó a Vladimir Werning, mano derecha de Quintana en la vicejefatura de Gabinete, y a quien tanto el ex Farmacity como Lopetegui postulan como director del BCRA.

En los pasillos del Intercontiental, fue Werning quien lo encaró a Sturzenegger: "Muy bueno tu speech, eh", le dijo mientras le daba la mano. Cuando este cronista le consultó a Werning sobre cómo se veía en el directorio del Central, se negó a hacer declaraciones: "Yo no soy vocero".

Al insistirle si le gustaría ir como director al Central, no negó la posibilidad, y volvió a insistir con su latiguillo: "Yo no soy vocero". Sobre el rumor de que podrían acelerar la baja en las retenciones a la soja, para que los sojeros liquiden más rápido y se evite así una escalada del dólar, negó esa posibilidad: "No es necesario, hoy el dólar está bien como está".