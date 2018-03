Metalúrgicos aseguran que crecen y por eso importan más

Durante el último trimestre de 2017 la balanza comercial metalúrgica alcanzó un déficit de u$s 6206 millones, un incremento del 30,7% respecto del año anterior. Esto responde a que las exportaciones llegaron apenas a u$s 556 millones en el período octubre-diciembre de 2017, un retroceso de 2,3% interanual, mientras que las importaciones totalizaron en ese tramo u$s 6762 millones, lo que determinó un salto de 27,1% en la comparación interanual.

Siguiendo la tendencia del último tiempo, en los doce meses del año pasado el déficit comercial llegó a u$s 22.108 millones, un valor que refleja la suba del 8,5% en las ventas al exterior y el incremento del 20,0% en las importaciones. Los datos surgen del último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que da cuenta del dinamismo que está teniendo la inversión en bienes de capital. Mientras las importaciones en el segmento crecieron 11,4% en el último trimestre hasta los u$s 1747 millones y 17% en el acumulado de todo el año, en contraste, las exportaciones de bienes de capital cayeron 17,1% interanual en el período octubre-diciembre y 1,1% a lo largo de todo el año.

En este contexto, se registró un aumento del 2,2% en la producción metalúrgica en el último trimestre de 2017, aún un poco débil pero crecimiento al fin. Según el informe "la recuperación de la actividad metalúrgica se debió al crecimiento en la producción de Equipos y aparatos eléctricos, Autopartes, Fundición y Otros productos de metal", pero destaca que en el mismo período los sectores relacionados a Bienes de capital, Maquinaria agrícola y Equipamiento médico tuvieron una contracción interanual a nivel de producción.

Esta reactivación de la producción metalúrgica explica, al menos en parte, el impulso que tienen las importaciones. Para Adimra existe "cierta correlación" entre producción e importaciones metalúrgicas y de bienes de capital. En este sentido, se destaca que casi dos de cada diez dólares importados corresponde al rubro Autopartes, con un incremento de 16% en el último trimestre del año, mientras que la compra de Equipos de telecomunicaciones se duplicó (103%) y la de Equipos de oficina, impresión e informática tuvo un salto de 218% en el período octubre-diciembre de 2017. Otro rubros en alza en el trimestre fueron Motocicletas y bicicletas (128%), Partes de transmisores y receptores de audio y video (68%) y Maquinaria vial (60%).

En cuanto a las exportaciones, sobresale el incremento anual de las ventas de autopartes (participación del 37% en el trimestre), que crecieron el año pasado a un ritmo de 11% en valores, empujado por una leve recuperación de Brasil.