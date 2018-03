Dólar pisado: esperan más intervenciones hasta que llegue el alivio del agro

Increscendo. En los últimos días, el Banco Central tuvo que reforzar la artillería que aplica en el mercado cambiario para mantener a raya al dólar. El viernes pasado salió a vender u$s 413 millones, en lo que fue su participación más agresiva en una rueda desde la previa de las PASO en agosto del año pasado.

La pregunta del mercado es ahora si la entidad presidida por Federico Sturzenegger va a tener que seguir utilizando su poder de fuego de sus u$s 62.390 millones de Reservas.

Desde el 5 de marzo la autoridad monetaria se desprendió de u$s 935 millones, para mantener controlado al dólar. Fueron seis las ruedas en las que intervino. El primer lunes del mes volcó u$s 30 millones para tranquilizar al mercado; dos días más tarde otros u$s 20 millones, pero para el fin de esa semana sumó unos u$s 388 millones. La semana pasada, en tanto, totalizó ventas por u$s 550 millones, con sólo dos participaciones.

Analistas esperan que en los próximos días la autoridad vuelva a salir a marcar la cancha. "Van seguir vendiendo dólares", afirmó Hernán Hirsch, de la consultora FyE. Entre las razones, enumeró: "Sobran pesos. Y, a diferencia de la intervención de agosto, cuando el disparador fue un efecto transitorio, como era la posibilidad de que gane Cristina en las PASO, hoy no está en juego ese factor".

Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, coincidió: "Cuantas más reservas venda el Banco Central en el mercado más pesos retira, más se seca la plaza y algo las tasas en pesos pueden reaccionar al alza. Eso también ayuda a disminuir incentivos para seguir impulsando al tipo de cambio a la suba", dijo y añadió que Sturzenegger tiene espalda para continuar con esta estrategia hasta que ingresen los dólares del agro. "El BCRA compró reservas de manera significativa para poder hacer frente a esta suba del tipo de cambio".

La estrategia del Central parece ser mantener al dólar controlado hasta que ingresen las divisas de la liquidación del campo. Se estiman que hay cerca de 10 millones de toneladas de granos de la cosecha 2017 en stock que deberían empezar a venderse. Pero los analistas reclaman más precisiones, porque incluso esta táctica podría complicarse si la demanda de dólares no cede: "Debería complementar la intervención cambiaria con alguna señal moderada de tasa si continúa la presión cambiaria y el corrimiento de las expectativas de inflación, para recomponer credibilidad y estabilizar la demanda de pesos", señaló el director de EcoGo, Federico Furiase.

"Además, si el mercado espera que el dólar sólo puede subir y las tasa de interés sólo bajar, con menos retenciones a la soja anunciadas de 0,5% por mes y precios de futuros de soja en alza, los incentivos a liquidar podrían demorarse y complicar la oferta de dólares. Por eso es clave que el BCRA sea contundente en la intervención cambiaria para enfriar las expectativas de devaluación y, sobre todo, que convenza al mercado que sigue teniendo los grados de libertad para subir la tasa si la inflación no baja", dijo.

El viernes tras la intervención del BCRA, el dólar mayorista terminó con una pérdida semanal de seis centavos a $ 20,21.