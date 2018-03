Livi: "Muchas aéreas quieren ver qué pasa en la economía para empezar a volar"

Creada como empresa de vuelos ejecutivos, Royal Class cambió el foco de su negocio hace un año, para dedicarse a administrar aviones de terceros para ofrecer taxis aéreos. Y ahora está por dar un paso más allá: se prepara para comenzar a volar rutas regulares, tras obtener autorización para 10 rutas, en general a localidades donde no llegan los grandes aviones.

Miguel Livi, presidente y dueño de Royal Class, adelantó que tienen todo listo para empezar a volar tres rutas, con un primer avión para este negocio ya a la espera en Aeroparque.

Por lo pronto, registró en el verano alta demanda en vuelos ejecutivos. "Fue muy bueno, ahora entramos en un período donde disminuye mucho la demanda. Pero hace un año hicimos un vuelco fuerte en el modelo de negocios y, aunque son importantes los vuelos ejecutivos, mutamos un poco hacia la administración de aeronaves ejecutivas de terceros, para que los dueños en lugar de tener un alto costo fijo lo den en administración y obtengan beneficios. Con ellos, ofrecemos servicios de taxi aéreo con nuestra tripulación. Gracias a diversificar el negocio, no nos afecta tanto la oscilación de la demanda. Tenemos ya 6 aviones administrados. Antes teníamos cuatro propios, ahora ninguno. Desinvertimos en aeronaves para poder invertir otros negocios, como el ingreso a la aviación de vuelos regulares", explicó Livi.

¿Cómo va el proceso para comenzar con vuelos regulares?

Ya dimos el último paso, acreditamos nuestra capacidad técnica. Estamos listos para empezar a operar, a la espera que el Ministerio de Transporte nos autorice. Empezaríamos a volar un mes después de recibir esa autorización. Ya tenemos el primer avión, de bandera argentina, está en Aeroparque. Es un Fairchild MetroII, turbohélice, para 19 pasajeros. Cumplimos con lo que habíamos prometido en la audiencia pública.

¿Con que rutas empezarían?

Nuestra estrategia en vuelos regulares es dar servicio a localidades a las que no llegan los aviones grandes porque no hay tanta demanda. Comenzaríamos primero con tres de las 10 rutas concedidas, todas desde Buenos Aires: a Reconquista y Sunchales (Santa Fe) y San Rafael (Mendoza). Las dos primeras, con cuatro vuelos semanales; San Rafael aún debemos definirlo. Hay empresas importantes en esas zonas que necesitan moverse, no es lo mismo viajar hora y media en avión que ocho horas en una ruta. Estamos en condiciones técnicas y operativas para volar a fines de abril, la aeronave ya está matriculada. Y como ya operábamos vuelos ejecutivos tenemos una estructura lista.

¿Cómo es el plan?

Prevemos cinco aeronaves en un año, bajo contrato de leasing, con una inversión de u$s 15 millones. Tenemos 42 empleados y vamos a tomar más personal. Aún no definimos la marca para los vuelos regulares.

¿Qué expectativas tienen?

Buenas, estamos deseosos de que la economía repunte y crezca, la revolución aeronáutica necesita demanda creciente.

¿Cómo ve al sector?

Está expectante. Creo que muchos están viendo qué sucede en la economía para empezar a volar, no hay oferta donde no hay demanda. Excepto Aerolíneas y Andes (que mostró un crecimiento que es para sacarse el sombrero), el resto son más cautos. El Aeroparque está al 61% de su capacidad operativa, eso genera oportunidades.

¿Qué tarifas prevén ofrecer?

Van a ser rutas más económicas que las de empresas con grandes aeronaves, pero no vamos a competir con ellas, porque nos focalizamos en nichos del mercado. Las tarifas se fijarán según costos operativos, pero serán en general inferiores a las usuales.

¿Qué podría mejorar el Gobierno en política aerocomercial?

Me gustaría que se anime a tener mayor apertura con quienes hace mucho que trabajamos en el sector. Creo que no están aprovechando como podrían a las empresas con mucha experiencia.

¿Cómo ve a la economía?

La veo por los carriles que debía tomar, en un camino de construcción de valor y de corrección de variables dolorosas, pero que debe hacerse. Me preocupa la confianza de los argentinos. Hay que entender que somos parte de la economía, no podemos observarla desde afuera; los empresarios tenemos que invertir, el Gobierno debe generar las condiciones para ello y cada argentino avanzar en su proyecto. Me preocupa que por cuestiones políticas hay un ritmo a media máquina y que los argentinos, por nuestra mentalidad, somos cautos.