Garavano remarcó que la AFIP no tiene interés en salvar a Cristóbal López

El ministro de Justicia, Germán Garavano, subrayó hoy que el Gobierno no tiene "ningún interés" en salvar al empresario Cristóbal López y destacó el "importante trabajo" realizado por el saliente director de la AFIP, Alberto Abad.

"No hay ningún interés. Lo puedo ratificar. Alguna vez se ha mencionado esto, incluso me ha contactado un abogado y lo hemos rechazado claramente. Esto es un tema que debe resolver la Justicia. El Gobierno no tiene involucramiento en esto, aunque sí una mirada atenta por la situación eventual de los trabajadores de algunas de las empresas", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con Radio Mitre, el integrante del Gabinete estimó que "estarán seguramente los planteamientos de la AFIP en relación a este caso y a la revisión de esta decisión". "Hay un señalamiento de la diputada Elisa Carrió muy fuerte sobre este tema que va en la dirección correcta", afirmó el titular de la cartera judicial. En ese sentido, recordó que Abad "todavía está en funciones" hasta fines de marzo y lo definió como "una de las personas que ha empujado desde la parte institucional este proceso" contra el dueño del Grupo Indalo. "Ha garantizado esta independencia, este trabajo serio de la AFIP. Al ser temas de tanto volúmen, lo que hay que hacer es redoblar los controles internos y estar atentos a que no sucedan cosas extrañas", remarcó. Además, insistió: "Es importante el trabajo que hizo y hace todavía Abad en la AFIP para tratar de que este tipo de situaciones no se den y dar batalla tanto judicialmente como en el trabajo".

Respecto al fallo de la Cámara Federal que benefició a López, Garavano aseguró que fueron "decisiones sorpresivas" que "no ayudan a la Justicia".

"Son cosas que generan hacia la gente muchas veces un mensaje equivocado en cuanto a los niveles de impunidad que existen en nuestro país", indicó.

Consultado sobre las críticas de la diputada nacional Paula Oliveto Lago hacia el camarista Jorge Ballestero, el ministro manifestó: "Si alguien tiene algún elemento, sería bueno que lo aporte al Consejo de la Magistratura". A la vez, recordó el caso del exmagistrado Eduardo Freiler: "Es un juez, casualmente, de esa misma Sala que fue removido por no poder justificar su patrimonio".