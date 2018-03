Qué dijo Melconian sobre los rumores de su desembarco en Hacienda

El economista Carlos Melconian se refirió hoy a los rumores que hablan de su posible desembarco en el Ministerio de Economía para hacerse cargo de la cartera de Hacienda, hoy en manos de Nicolas Dujovne .

“Si bien salí del Gobierno no por voluntad, sigo hablando de este espacio en primera persona del plural. Conozco a todo el equipo económico y me sigo viéndome con ellos. No soy de los que se van y hacen despelotes”, aseguró.

En una entrevista al canal A24, Melconian se comparó con un jugador de fútbol que “mete mucha pata en el medio, pero no mete o pega de atrás”.

“Los que están, están. Hay algún conflicto con obtener los mejores resultados económicos de los que eran esperables. Hubo un poco de pasarse de mambo en que la sola figuran del Presidente hacia un giro, pero una cosa es tener alguna diferencia de concepción o espíritu crítico y otra es la sustitución”, agregó.

Destacó que si bien tiene “la vocación pública” y está “al lado del Presidente siempre disponible”, hoy “están los muchachos que tienen que estar”.

“Toda esa cuestión de operación y quién dice que cosa no sé ni como se hace, porque no me dedico a esas cosas, no tengo ni vocero”, remarcó.

Al ser consultado si durante su paso por el Banco Nación (BNA) fue "coucheado" por Jaime Durán Barba, reconoció que "si" y desde "mucho antes".

Sin embargo, recordó: "Cuando estaba coucheado a mi se me notaba mucho".

En este sentido, dijo que le "dolió mucho" haber sido desplazado de la presidencia del banco y apuntó a "algún boludo que anda por ahí diciendo que yo hablo del ajuste y no ajusté en el banco".

"Igual no hay mal que por bien no venga, fue como tener mil Durán Barba trabajando para mi. Yo entré siendo ortodoxo, liberal, turro noventista y me fui siendo siendo keynesiano. No necesité más ni maquillaje", bromeó.

Y aseguró que el presidente Mauricio Macri le dio "la posibilidad de dejar el banco y salir a la cancha".