La Corte ordenó volvera sortear jueces qu juzgarán a Cristina

En un fallo de fuerte impacto político, la Corte Suprema de Justicia avaló ayer las reiteradas quejas de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y ordenó que vuelvan a ser sorteadas las causas por la Ruta del dinero K y el encubrimiento del atentado a la AMIA, además de la acusación por lavado de dinero contra Lázaro Báez, que habían recaído en el recientemente creado Tribunal Oral Federal 9 (TOF9). Ese cuerpo, advirtió la Corte, no está habilitado.

La defensa de la ex presidenta venía alertando desde hace semanas porque las tres causas que la involucran a ella o a sus allegados recayeron en ese tribunal que fue constituido gracias a la controvertida Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico, impulsada por el Gobierno en 2016. Esa norma transformó a jueces del fuero ordinario en federales y el otrora Tribunal Oral en lo Criminal 10 (TOC10) se convirtió, gracias a la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, en el TOF9. Meses más tarde, en sucesivos sorteos, a ese mismo TOF9 le fueron asignados los tres juicios orales que enfrentarán Cristina y su entorno.

Pero la Corte ayer dijo que no. Los jueces del TOF9 Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, que iban a inaugurar su participación en el fuero federal con estos juicios de alto impacto, no podrán hacerlo. El máximo tribunal advirtió que el TOF9 no fue habilitado por la propia Corte. La habilitación de tribunales, requisito esencial para su puesta en funcionamiento, es una atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y después de la reforma constitucional de 1994, subrayó el fallo, que fue firmado por los cinco ministros.

"El comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, al incluir al TOF9 en los sorteos propios de la justicia federal, implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia" de la Corte Suprema, advirtieron los jueces. "Por todo esto, esta Corte Suprema considera que corresponde dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al TOF9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas", dispusieron.