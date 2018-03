Reunión cumbre en BYMA: antes de fin de año lanzan su propio banco

Esta semana hubo una reunión cumbre en BYMA, donde se habló sobre los resultados del balance. Su ganancia alcanzó $ 1117 millones en 2017: los ingresos operativos se incrementaron 41% respecto del año anterior, apuntalados por el aumento de los volúmenes negociados tanto en renta variable como renta fija. Los ingresos por activos bajo custodia de su controlada Caja de Valores crecieron 50% en los últimos 12 meses.

Por otro lado, se habló sobre un proyecto para crear el Banco BYMA, ya que están avanzadas las negociaciones con el BCRA para lograr su autorización. El accionista controlante será Caja de Valores, que depende de BYMA, y la entidad podría salir a la luz en septiembre.

"Le va a quitar parte del negocio a varios, no quiere decir que sea tan directo, ya que lo van a tratar de relativizar, pero quiere decir que en gran medida se van a reemplazar las liquidaciones que se hacían a través de Banco de Valores (VALO) de todas las acreencias (de títulos públicos, dólar, rentas, amortizaciones) para que los liquide este banco. Además, se va a eliminar eso de que se puedan retirar los dólares a través de un agente de bolsa", reveló uno de los brokers asistente al convite.

"No va a ser un banco minorista, sino de carácter mayorista y los comitentes van a poder retirar todo el dinero en un banco comercial, ya que no tendrá atención al público y se hará con muy poco personal", agregó un agente presente.

Según pudo averiguar este diario, el banco no le va a quitar negocios a VALO al ser Banco BYMA una especie de banco mayorista, ya que sus clientes son agentes de CNV. En cambio, el Banco de Valores es comercial minorista.

Asimismo el Banco BYMA va a interactuar en la liquidación de BYMA como cámara compensadora, colaborando al real DVP (delivery versus payment, que es el pago contra entrega), porque tendrán bajo control los pesos y títulos operados en la industria. Esto brindará incertidumbre cero en el riesgo de liquidación. Hoy BYMA está autorizado por CNV como mercado y como cámara compensadora, con Banco BYMA dentro de Caja de Valores se hará mucho más eficiente el movimiento de pesos y de títulos con el DVP.

Además, en la reunión se habló sobre BYMA data, que costará u$s 75 y tendrá dos niveles: uno más profesional, pero el precio será muy por encima de lo que se estaba pagando por Bolsar. La plataforma web, denominada "Ruteo de Órdenes Desde Internet" (RODI), seguirá funcionando con una segunda modalidad más tecnológica.

Por otra parte, el 5 de abril será la asamblea de BYMA, donde esta vez hay 9000 accionistas habilitados para asistir. Obviamente que no irán todos, pero por si acaso se hará en La Escondida de Dorrego, detrás del Hípico. Se eligió porque acepta mucha gente y si va menos, se puede adaptar enseguida.

Punto biz adelantó que el presidente de Matba, Marcos Hermansson, pedirá una reunión con BYMA, que es el nuevo accionista mayoritario, que ingresó para abortar la fusión con Rofex. BYMA había comprado dos acciones más de Matba en u$s 100.000 y ya tiene 29, mientras ayer Rofex estaba negociando otras dos acciones en u$s 120.000 cada una, para tener cuatro en total. Consultados, tanto en Matba como en Rofex no hicieron comentarios.