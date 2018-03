Balance positivo en el mercado del arte, que este año sumará u$s 64.000 millones

Ahora y durante la fabulosa Feria de Maastricht, en Holanda se presenta un informe sobre el mercado del arte basado en más de mil encuestas entre los operadores. Lo estimaron este año en u$s 64.000 millones. El 44% se vende en subastas públicas y el resto a través de galerías y anticuarios. Se estiman en 14.500 las casas de subastas en el mundo y en 300.000 las galerías y anticuarios que están activos hoy. El 42% se comercializa en Estados Unidos, el 21% en China, el 20% en Inglaterra y el 7% en Francia. Para el resto del mundo queda un 10%.

Se estima que hay tres millones de personas que trabajan en el mercado y que son 52.000 los artistas activos. Las ventas on line crecen año a año y ya representan u$s 5400 millones (el 8% del total). Hay 260 Ferias de Arte de importancia en el mundo y allí se venden u$s 15.500 millones (el 24% del total) y sus gastos significan unos u$s 4600 millones. Por lo tanto, los costos operativos de las galerías que se presentan, significan un 30% de lo que venden (si tienen la suerte de cubrir sus gastos).

Son Nueva York, Miami y Londres las que realizan más eventos. En Sudamérica son 12 las ferias importantes por año. Pese a la especulación, que se nota en especial en el sector de arte contemporáneo (artistas nacidos luego de 1910 y los vivos), sólo el 33% de los compradores manifiestan que compran para tomar una diferencia económica. La mayoría manifiesta que no está dispuesto a desprenderse de sus activos y nuevas adquisiciones y piensan dejarlas a sus herederos.

El 60% de las galerías y anticuarios tiene menos de cuatro empleados y sus ventas son menores a u$s 1 millón anuales. El grueso del negocio es la venta de artistas vivos y nacidos en el siglo XX, siendo las figuras más cotizadas Basquiat, Warhol (de quien hay 145 exposiciones por año), Twombly, Lichtenstein y Bacon. El alemán Gerhard Richter es el más famoso de los artistas activos y el año pasado se realizaron 96 exposiciones con sus obras. Hay unos 52.000 artistas activos en el mundo que venden por valor de u$s 16.000 millones anuales y algunos son los que pueden vivir cómodamente de su actividad y representan los mejores números para las galerías que los representan. Sólo un 6% vende alguna obra en más de u$s 50.000 y el 1% ha logrado que alguna de ellas se venda en más de u$s 1 millón.

El precio promedio de venta de una obra de arte hoy en el mundo es de u$s 11.000, y el 62% de las ventas es en menos de u$s 5.000. Un gran volumen de las ventas son en el mercado secundario, obras que se revenden, y los artistas nacidos entre 1870 y 1910 son el corazón. Allí, y la figura indiscutida es Pablo Picasso con 111 exposiciones de sus obras el año pasado y con el 11% de las ventas totales del segmento, luego son Chagall, Léger, Magritte y Miró los más buscados.

De los impresionistas las figuras son Monet y Van Gogh. De las obras que se venden, un 68% son consignadas por los artistas o terceros propietarios y solamente un 32% es del acervo de las galerías o casas de remates. En promedio las galerías representan y exponen unos 20 artistas contemporáneos. Se realizan unas 25.000 exposiciones individuales en galerías de arte y unas 6.000 en Museos, y el 3% de ellas es en Sudamérica, donde el artista más expuesto es Fernando Botero. Estos son datos del informe, en mi opinión es muy difícil para una galería comercializar bien 20 artistas, el número adecuado no debería superar la cantidad de 10, y hay que pensar que normalmente el 50% de lo vendido son contemporáneos y la otra mitad artistas fallecidos que suelen tener mayores precios. Pienso también que el volumen del mercado es superior a lo estimado y más cercano al doble, ya que si son tres millones las personas involucradas, estimar en u$s 40.000 anuales los ingresos brutos por persona me parece más ajustado. Las ventas en Ferias son para las galerías casi el 50% de sus ventas, pero los costos de comercialización son cada vez más altos. En cambio, todos aspiran a vender on line ya que los costos son mínimos. En Estados Unidos, las ventas son mayores ya que su sistema impositivo beneficia las compras y el coleccionismo. Inglaterra sufrirá con su salida de la Unión Europea y los mayores costos fiscales que tendrán en el futuro. Hay una sola regla a aplicar: "Comprar con audacia y vender con paciencia".