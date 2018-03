"Los grandes ganadores del modelo de Macri son los movimientos sociales"

El economista Guillermo Nielsen afirma que el Gobierno está "desorientado" en sus políticas para controlar la inflación, critica al Banco Central por su "comportamiento errático" respecto del dólar y asegura que "la presión fiscal desmedida en la Argentina está hipotecando las posibilidades de crecimiento a futuro".

Macri dice que los empresarios no lo han acompañado lo suficiente en este proceso de reacomodar la economía. ¿Es así?

- Yo creo que independientemente de los matices, es un clásico. Distintos gobiernos, cada uno con su impronta, se ha quejado por la falta de apoyo empresario. Desde Roque Fernández, que en algún momento también les dijo que eran unos "llorones", hasta Cavallo, que en el auditorio del Nación y según el día, les reclamaba y echaba en cara cosas...Creo que no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Acá lo importante es que quien está a cargo del Gobierno haga las cosas que tiene que hacer. El Gobierno se tiene que ocupar de cosas de gobierno y los empresarios se van a ocupar de su actividades industriales, comerciales o lo que fuere, en la medida en que el contexto los lleve a mayores inversiones, a expandir sus escala de producción, etc.

Convengamos que está instalada la idea de que al empresario nacional no le gusta competir...

- Eso es cierto como tema general, nadie quiere competir, no son sólo los empresarios: periodistas, economistas, el ser humano quiere las cosas fáciles.

Pero aquí hablamos casi de un ADN del empresario argentino, poco acostumbrado a la competencia externa...

-Sí, absolutamente. Fruto de la inestabilidad de las políticas económicas, los empresarios que han sobrevivido en Argentina no están demasiado acostumbrados a competir. Independientemente de las cuestiones de equidad que en este momento este comentario puede tener. Porque volvemos a repetir el error de hacer competir a las empresas argentinas con las internacionales en un contexto de atraso cambiario, con lo cual no es solo la reducción de aranceles o la eliminación de trabas a la importación, sino que lo que pesa, y pesa mucho, es el tipo de cambio.

Tiene un problema serio el Gobierno con el dólar. Lo dejó escapar en el verano, se le fue a precios, ahora intenta que no siga subiendo...

-Creo que eso es un mensaje que le está pasando la sociedad argentina a todos. El mensaje es que la competitividad argentina no puede ser lograda, como se logró muchas veces, vía devaluación. Hay que trabajar en los aspectos estructurales de la economía argentina. Claro, hay un tema de tiempos...

¿Y Macri está gobernando para el largo plazo o está demasiado atado a la coyuntura?

- Yo creo que uno de los defectos más importantes de este gobierno, del marco mental referencial de este gobierno, es que está gobernando para el cortísimo plazo. Fijate que esta semana de hecho hubo un cuasi lanzamiento de la campaña electoral para algo que va a acontecer en más de un año y medio vista. Es una barbaridad. Por un lado, la Constitución argentina creo que está mal al darle un cortoplacismo al país que es muy contraproducente para la solución de los problemas económicos estructurales que tenemos. Ya estamos lanzados a que la campaña electoral se lanza una vez que termina el mundial de fútbol, o sea, la prioridad del Gobierno por momentos, casi todo el tiempo, es ganar elecciones.

Y sigue pensando que dejó de ser una prioridad de Macri bajar la inflación? Ahora el BCRA avisó que usará la venta de dólares como herramienta para contenerla...

-Sin duda. Los veo muy desorientados. Hay un ida y vuelta, fijate la intervención cambiaria de los últimos meses. Acá hay un quiebre, que es la conferencia de prensa del 28 de diciembre, que va a pasar a la historia como uno de los grandes errores de este gobierno, cuando corre las metas de inflación y cuando le da visibilidad a una intervención de facto al Banco Central. Eso hace pegar el salto al riesgo país y a partir de allí, el BCRA tuvo un comportamiento errático, como que se notó demasiado que tenía presiones externas sobre qué debía hacer. Con el dólar en particular hubo momentos en que lo dejó correr, hubo momentos en que intervino, creo que lo que ha hecho el BCRA en estos meses y el gobierno en general es introducir un mayor nivel de incertidumbre que es todo lo contrario de lo que debe ser el dogma de un gobierno.

¿Se equivoca al fijar metas de inflación? Sobre todo si después se corre el riesgo de tener que cambiarlas...

-Hay una gran frivolidad en las metas de inflación. Por momentos en política económica hay también una cosa de modas, aunque parezca mentira. Por un lado, los economistas tenemos una imagen de una gran racionalidad pero dentro de la disciplina yo te puedo decir que hay una gran frivolidad. Yo no estoy de acuerdo con las metas de inflación, no en general, sino en particular para el caso argentino. ¿Cómo vas a utilizar metas de inflación cuando vos tenés que readecuar en un proceso que te va a llevar tres años un atraso tarifario de más de 10? Cuando vos no tenés un nivel de déficit fiscal que permita una cierta estabilidad de la economía, creo que en estos casos hay que volver a la ortodoxia de los agregados monetarios. Debería haber empezado esto como el control de los agregados monetarios y esto no fue así. De entrada eligieron frívolamente las metas de inflación.

¿Y la meta del 15% la va a poder cumplir? Febrero terminó en 2,4.

-Ese es el peor escenario de todos, ya es malo desde mi punto de vista en este contexto macro tener metas de inflación. Pero es peor cambiar la meta de inflación con el costo reputacional que eso tiene y encima no cumplirla, como va a pasar este año. El 15% no se va a cumplir. Si bien recién estamos en marzo, lo que se deja entrever es que aquí va a ser muy difícil que la inflación esté por debajo del 20%.

¿Quiénes son los ganadores del modelo de Macri?

-Los ganadores hasta ahora son claramente los movimientos sociales, es toda la parte de gasto social. El aumento y el mantenimiento del gasto social de este gobierno es muy fuerte, es un gobierno que todo el mundo esperaba que pusiera cierto orden, acotar y dar marcos de referencia a mucho del gasto social que es tan importante en la Argentina que, al final del día, es un país pobre. Pero no hay límite a nada.

¿Por ejemplo?

-La AUH puede ser por los hijos que vos quieras, no hay contrapartidas educativas, sanitarias, creo que el Gobierno cuando entra en la microeconomía y en el detalle de las políticas sociales se pierde. Hay un gran ganador sin duda que son estos movimientos sociales, a muchos de los cuales se les paga para que vayan a cortar la 9 de Julio al menor atisbo de turbulencia política. Conceder nos cuesta mucho a los argentinos. Por un lado los argentinos que ya estamos en el zoológico tributario que es la Argentina de hoy estamos pagando un récord de impuestos, pero el costo más alto son los proyectos que no se llevan a cabo por una presión fiscal desmedida. Y eso es lo que nos está hipotecando las posibilidades de crecimiento futuro.

¿No está haciendo lo suficiente el Gobierno para bajar el déficit?

-Al contrario. Se amplió y mi mayor preocupación es qué va a ocurrir con está dinámica de deuda y de tasas de interés a dos años vista. Me temo que si el Gobierno no se pone una limitación al endeudamiento vamos a tener una situación donde uno de los primeros rubros del presupuesto va a volver a ser el pago de intereses de la deuda, algo que nos llevó a la crisis de finales de 2001.

El peronismo y sus chances para el 2019

"Estoy convencido de que el peronismo no va a volver a regalar una elección como lo hizo la última vez llevando a Scioli de candidato", advierte Guillermo Nielsen y apunta que "por primera vez", comienzan a circular encuestas donde si hubiese elecciones hoy, Macri no sería reelecto. "Hay una búsqueda muy fuerte de nuevos liderazgos en el peronismo", dice y le pone fichas "a varios gobernadores nuevos" del PJ. También rescata la figura del senador Miguel Pichetto por haber llevado adelante "una oposición responsable" durante la primera etapa de Cambiemos en el poder. "No creo que el peronismo vuelva a servirle en bandeja una elección al PRO. El PJ tiene que aggiornar sus estructuras mentales, tratar de entender dónde estamos parados, ver la oportunidades que también ofrece la globalización y no quedarse con la prédica antiglobalización que caracterizó a Axel Kicillof. En la medida en que haga un proceso de análisis y reflexión, tiene posibilidades".