El Merval perdió volumen: la explicación de los analistas y las respuestas que espera el mercado

El año arrancó con todo para el Merval. Durante varias jornadas, los volúmenes operados superaron con comodidad los mil millones de pesos. Pero, de pronto, el entusiasmo se frenó de forma repentina.

Luego del rally alcista muchos inversores decidieron llevar adelante una "sana" toma de ganancias. Sin embargo, el dinero al mercado no regresó.

En diálogo con El Cronista, un grupo de analistas y operadores consultados explicaron qué es lo que, según ellos, hizo bajar en forma considerable el volumen operado en el Merval en las últimas ruedas.

“Llegamos a una etapa que el mercado necesita confirmaciones y no más expectativas de mejoras con vistas al futuro”, remarcó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores. Según el analista, “varios factores explican la caída del volumen operado y tiene que ver con un proceso de definición de algunas cuestiones, pero sobre todo con la espera de noticias más contundentes”. “Las noticias que han venido no son malas, pero el Merval se movió mucho con expectativas y ahora llega el momento de la realidad y se necesitan confirmaciones; hasta que eso suceda el mercado seguirá lateral con un volumen decreciente”, pronosticó.

En la misma línea, Martín Saud, senior trader de Balanz Capital, apuntó que la caída está “pasando con todos los activos en general”. “El Merval, bonos en dólares, todo está a la baja. Los fondos locales están sin suscripciones y sin rescates, entonces no tienen mucho para hacer”, describió. Destacó de todos modos que se espera “que salgan buenas noticias” y recordó que "desde agosto, cuando Cambiemos se impuso en las primarias no hubo más buenas noticias”. “Es cierto que el déficit fiscal está mejorando y aparecen algunas inversiones en PPP (el programa de Participación Público Privada). No obstante, se necesitan más novedades para recuperar el buen ánimo y que la gente vuelva a poder su dinero en los fondos de acciones”, resaltó.

“El comprador está sentado y no es vendedor. Y el vendedor espera para comprar más barato. Todos están a la espera de noticias económicas relevantes", graficó Maied.

Por su parte, Ricardo Maied, director de Federal Bursátil, graficó que los inversores “están sentados arriba de la plata y no se mueven”. “El comprador está sentado y no es vendedor. Y el vendedor espera para comprar más barato. Todos están a la espera de noticias económicas relevantes. A los inversores no les importa que (el ministro de Finanzas Luis) Caputo esté peleado con alguien o que el Papa haya cumplido 5 años en el Vaticano. Necesita noticias de mercado”.

Las novedades que espera el mercado

En líneas generales, los tres operadores, en mayor o menor medida, coincidieron en que existen tres factores fundamentales para que el volumen del Merval vuelva a crecer.

Sanción de la Ley de Mercado de Capitales

“Semanas atrás circuló que en marzo se iba a sancionar la ley. Sin embargo, apareció un diputado de Tierra del Fuego que propuso cambios y al parecer el proyecto deberá volver a la Cámara Diputados para que se analicen esos cambios”, explicó Acuña.

“Lo sanción del Mercado de Capitales influye, pero como se sabe que se va a tratar, un poco se descuenta su sanción”, minimizó Saud.

“Con la posible sanción de la ley de Mercado de Capitales, el operador pequeño, que viene de hace muchos años, está un poco bajoneado porque las nuevas medidas, que ya están en gran parte en vigencia, le insumen grandes gastos. Ese corredor chico no ve la luz a final del túnel. Es factible que deba fusionarse con otros o bajar la cortina”, opinó Maied.

Regreso de la Argentina a mercado emergente

“El proceso de retorno a los mercados emergentes sería una gran noticia para el Merval. Seguramente, el volumen mejoraría mucho”, opinó Acuña.

Según Saud, “si finalmente se da el pase de calificación, le puede dar un buen repunte al volumen, porque obliga a fondos extranjeros a comprar acciones de empresas argentinas, tanto sea en Nueva York o en Buenos Aires”.

“Cuando a mediados de abril empecemos a hablar de la posibilidad de pase de la Argentina como mercado emergente eso podría ser un aliciente, ya que funcionaría a favor de las empresas y eso, a la larga, favorece al mercado de capitales”, coincidió Maied.

Arribo de la Argentina a la OCDE

“La llegada del país a la OCDE podría ser tomada como una muy buena noticia y podría generar mayor apetito inversor”, consideró Acuña.

Maied también dio por descontado que esa novedad influiría de forma positiva y podría generar un mayor volumen operado en el mercado.

En cambio, Saud expresó sus dudas de que la noticia “influya de forma directa en la llegada de inversiones o de mayor volumen dentro del mercado”, más allá de que la noticia del arribo a la OCDE generaría buen ánimo entre los inversores a nivel general.