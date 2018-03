Petrobras anunció pérdidas por u$s 135 millones y analiza cambios en dividendos El rojo en el resultado del año pasado fue por el acuerdo para cerrar un ‘class action’ por u$s 3400 millones. Sin eso, habría tenido una ganancia de u$s 2158 millones, impulsada por más exportaciones y menos gastos de personal.