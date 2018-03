Petrobras Brasil pierde 2,29% y el Merval prolonga su racha bajista

Los papeles de Petrobras Brasil caen 2,29 por ciento, a 143,20 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que revierte la tendencia positiva de los primeros minutos al ceder 0,16% en el arranque, hasta situarse en las 32.773,46 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran TGN (1,99%), Pampa Energía (1,61%), y Concesionario del Oeste (1,10%).

"Continuamos viendo un mercado local afectado por la volatilidad y atentos a noticias sobre mercados desarrollados y muy sensible al flujo comercial internacional", explicó Nicolas Chiesa, senior trader.de Balanz Capital.

Chiesa precisó que "ayer el Merval tuvo su segundo cierre negativo de manera consecutiva con una caída de 0,47%, manteniendo un volumen bajo de las últimas jornadas que en comparación al operado de meses anteriores vemos una caída del 40-50% del volumen (referencia primeras dos semanas de febrero y mes de enero)".

Según el trader, "en el plano internacional el S&P subió 0.04% y el Dow Jones cayó un 1%" "Esta baja del índice industrial se relaciona con los niveles de venta retail (Retail sales advance MoM), que resultó un valor significativamente distinto al esperado, siendo que el mercado estimaba un 0,3% y el dato real fue de -0.1%".

"En el mercado de renta fija, las estrella sigue siendo el carry trade. En un contexto de tipo de cambio bajo en niveles de 20.25, la licitación de LETES ayer convalido una tasa más alta de la esperada por el mercado. Por otra parte, los números de inflación publicados ayer dieron un alto valor de la inflación core activando los bonos CER que dispararon entre 0.4-0.6% contra pesos", detalló Chiesa.

El total negociado en acciones asciende a 63.448.291 pesos, con un balance de 30 papeles en baja, 29 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval retrocedió 0,41% y registró la segunda caída consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 sube 1,85%, el AY24 gana 0,27%, el Descuento en dólares suma 0,32%, el Par en dólares resta 0,22%, y el PR15 desciende 0,29%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía caen 1,77%, a 63,95 pesos cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran Ternium (1,71%, u$s 32,73), Edenor (1,63%, u$s 59,01), y Macro (1,13%, u$s 108,22).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Petrobras Argentina (1,31%, u$s 12,41), Francés (0,73%, u$s 23,42), e YPF (0,56%, u$s 21,73).