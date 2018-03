Toys 'R' Us, la juguetería más popular de EE.UU., liquidará sus tiendas

La juguetería Toys R Us liquidará sus 735 tiendas en Estados Unidos, anunciando el final de un pilar de la industria del juguete ahogada en problemas financieros, informó hoy en un comunicado.



El grupo prevé una “reorganización” y “un proceso de venta” para sus actividades en Canadá, en Asia, Alemania, Austria y Suiza. Toys R Us precisó que siguen abiertas las opciones para sus otras actividades en el extranjero, entre ellas las tiendas en España, Portugal, Francia, Polonia y Australia.



Toys R Us está basado en Wayne en el estado de Nueva Jersey (este) y su plantilla de trabajadores en Estados Unidos representa más de la mitad de las 65.000 personas que emplea. La empresa dijo que va a detallar “próximamente” sus proyectos de liquidación de sus tiendas estadounidenses y cese de actividades.



“El grupo y sus consejeros van esforzarse por minimizar el impacto de la liquidación en los mercados canadienses y en el extranjero”, afirmó el presidente de ToysRUs, David Brandon, citado en el comunicado.

Además, agregó que se puso en marcha un “arreglo” para continuar las actividades “por los próximos 60 días”.



ToysRUs se había declarado en quiebra en septiembre de 2017, acogiéndose al capítulo 11 de la legislación estadounidense sobre bancarrotas que permite a una empresa continuar funcionando normalmente mientras negocia con sus acreedores.



Sin embargo el grupo no pudo superar sus dificultades ni sacar más préstamos para sobrevivir.



“Estoy muy decepcionado con el resultado, pero ya no tenemos el apoyo financiero para continuar con las operaciones de la compañía en Estados Unidos”, agregó Brandon.