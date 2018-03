Según The Economist, los dos años de Macri tienen peor nota en libertades civiles que 2015

Para The Economist, un medio que tiene influencia dentro de la Casa Rosada, los dos años del gobierno de Mauricio Macri obtienen peor nota en el Índice de Democracia, en comparación con el último año de Cristina Fernández (2015). En este ranking, Argentina todavía se encuentra en la zona de "democracia imperfecta", mientras que Uruguay es el único país de la región percibido como una "democracia plena", en línea con las naciones más desarrollados. Para el índice de The Economist, las libertades civiles durante el macrismo empeoraron casi un punto, si se compara con el último año del gobierno K.

La Unidad de Inteligencia del medio británico, prepara cada año un índice en el que mide el nivel de Democracia de cada país y los agrupa en "democracia plena", "imperfecta", "regímenes híbridos" y "regímenes autoritarios", con puntajes del 1 al 10. Para eso, mide tópicos como "procesos electorales y pluralismo", el "funcionamiento del Gobierno", "participación política", "cultura política" y las "libertades civiles". Justamente, en este último punto Macri sacó peor nota (7,06) en los dos años que estuvo al mando de la Casa Rosada, en comparación con el último año de Cristina Fernández (7,94).

Entre los temas que The Economist analiza para el eje "libertades civiles" se encuentran algunos puntos como "si el Gobierno denuncia nuevas amenazas o riesgos para cercenar libertades", o también "si la Justicia es independiente del Gobierno". Si bien no hay ningún comentario al respecto, y de hecho, el informe no menciona nunca a Macri, así como hace con otros presidentes de los 167 países que analiza, lo cierto es que por segundo año consecutivo Argentina tiene peor nota en libertades civiles en comparación con 2015.

Es por esa baja, que el resultado general de Argentina también cae a 6,96 en comparación con el 7,02 que obtuvo el último año Cristina Fernández. Ahora bien, ese fue el único año en que el kirchnerismo sacó nota tan alta. Entre 2006 y 2014 sus puntajes variaron entre 6,63 y 6,84.

Uno de los puntos que se mantiene bajo para Argentina a lo largo de los años es el tópico "Funcionamiento del Gobierno". En este aspecto Macri mantuvo los 5 puntos que heredó de Cristina Fernández. Entre los aspectos que contiene este ítem se encuentra si "existe un efectivo sistema de pesos y contrapesos sobre el Gobierno", o también el nivel de transparencia y apertura de información.

Otro aspecto que resaltó el índice es que la libertad de expresión en el mundo está cada vez más debilitada. En este aspecto, Argentina obtuvo un 8, que es una de las notas más altas de la región, detrás de Chile y Uruguay.

A nivel global, The Economist advierte que en los últimos años crece un "desencanto con la democracia" y cita al académico Larry Diamond quien percibe una "recesión" democrática. Las principales manifestaciones son una baja participación electoral y en política; debilitamiento en el funcionamiento de los gobiernos; caía en la confianza de las instituciones, entre otros. El índice sostiene que 89 países tuvieron una caída en su nota en comparación con 2016: el triple en comparación con los países que mejoraron su evaluación. En tanto, Argentina es uno de los 51 países que se mantuvo igual en estos dos años.