Lanzan el primer fondo internacional dedicado 100 por ciento a bonos argentinos

El BNP Paribas anunció el lanzamiento del primer fondo internacional de inversión dedicado cien por ciento a bonos argentinos.

“Dado el amplio interés en los activos argentinos en el mundo, BNP Paribas Asset Management, administradora de Fondos del Grupo BNP Paribas, lanzó el primer fondo internacional enfocado exclusivamente” en activos argentinos, informó el banco europeo en un comunicado de prensa.

El fondo fue denomina “BNP Paribas Condor Fixed Income” y está orientado a inversores institucionales.

Según informó la entidad, “se desarrolló bajo un formato UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities), es decir que rige por la directiva de la Unión Europea”.

BNP Paribas Asset Management administrando fondos por 566.000 millones de euros a nivel global.