Sin intervención del Central, el dólar anotó una leve suba de dos centavos

Después de 5 intervenciones cambiarias del Banco Central (BCRA) en las últimas 7 ruedas, el organismo se corrió ayer del mercado de cambios y el dólar ganó dos centavos. Así, la divisa cerró en $ 20,22 en el segmento mayorista mientras que el billete se vendió a $ 20,51 en las casas de cambio y bancos de la City porteña.

El dólar empezó la jornada muy ofrecido y marcó un mínimo de $ 20,15 (cinco centavos debajo de la cotización del lunes). De acuerdo con Global Agro Broker, esto se debió a mayores liquidaciones por parte de los exportadores, que se estimaron en torno a u$s 80 millones. En el último tramo del día la demanda se fortaleció y provocó el alza del dólar hasta anotar el máximo de $ 20,22 sobre el cierre. Gustavo Quintana, de PR corredores de cambio, comentó en un informe para sus clientes: "La divisa norteamericana operó con un recorrido más acotado que en días anteriores y con una menor amplitud entre máximos y mínimos operados. Los precios se movieron dentro de un pequeño rango de fluctuación durante gran parte del día, una situación que pareció reflejar un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado".

Desde el lunes pasado, el BCRA venía interviniendo con fuerza en el mercado de cambios para marcarle un techo al dólar. En total, vendió u$s 522 millones en 5 de las últimas 7 ruedas. Ayer, el organismo conducido por Federico Sturzenegger no participó de una jornada cambiaria en la que se negociaron u$s 645 millones. "La señal emitida por la estrategia desplegada por el Banco Central en el mercado pareció haber estimulado una respuesta apropiada en el comportamiento del dólar que se mantuvo con escasas fluctuaciones dentro del rango conseguido a partir de la importante acción generada por la autoridad monetaria en los últimos días", añadió Quintana.