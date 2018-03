Para atenuar efectos de la sequía, Gobierno prorroga vencimientos de créditos

Frente a la sequía "más dura de los últimos 40 años", como la definió el presidente Mauricio Macri, el Gobierno anunció la prórroga automática de los vencimientos de créditos para los productores agropecuarios afectados por el fenómeno climático.

Para eso, mañana el Banco Central (BCRA) emitirá una resolución por la cual se postergan por 45 días los vencimientos de los préstamos bancarios, tanto de las entidades públicas como privadas, a fin de que los productores que se encuadren en los requisitos de la emergencia agropecuaria puedan evitar entrar en mora con los bancos y, a la vez, acceder a nuevos créditos para invertir en la próxima campaña agrícola.

La decisión fue anunciada por el propio Macri en el marco de la inauguración de la muestra Expoagro, en la ciudad bonaerense de San Nicolás, en plena zona núcleo afectada por el extendido clima caluroso y seco. También, anticipó el Presidente, habrá una serie de líneas de crédito del Banco Nación con importantes períodos de gracia para que "se puedan seguir equipando" e invirtiendo para la próxima campaña, que comienza en mayo.

La decisión busca moderar no solo el efecto inmediato de la sequía, que implica que muchos productores no puedan afrontar las obligaciones crediticias, e incluso las impositivas, sino también los de largo plazo. Es que desde las entidades de productores vienen advirtiendo que por el clima adverso, muchos hombres de campo quedarán en quebranto, lo que implicará menor actividad en los pueblos, y además los deja imposibilitados de encarar un nuevo año productivo, lo que no solo repercutiría negativamente en el crecimiento del sector, y de la economía argentina de 2018 y del clave año próximo, donde habrá elecciones presidenciales.

"No están solos", garantizó a los productores rurales. Y abundó: "Cada año se renueva este ciclo lleno de esperanza, de energía, de sembrar, para cosechar, para crecer, pero tenemos que recordar que este ha sido un año difícil; arrancamos con inundaciones, incendios, heladas, y ahora estamos recorriendo tal vez la sequía más dura en los últimos cuarenta años", puntualizó Macri.

Otro eje del abordaje oficial, mencionado por el mandatario, fue la conformación de la flamante mesa de riesgo agropecuario, la que tiene por objetivo "ver qué herramientas construimos para que los miedos que nos genera el cambio climático no se interponga en el crecimiento que queremos", dijo Macri.

Antes de encabezar ese acto, Macri visitó a unos productores de la localidad entrerriana de Viale. El jefe de Estado comentó "la tristeza" que le había causado "ver tanta sequedad".

En ese momento, alentó: "Si todos tiramos juntos, en equipo, se puede salir adelante. No están solos", insistió.

En otro tramo de su mensaje, planteó que "quedó muy atrás lo que pasó con la resolución 125", en 2008, y resaltó que el desafío futuro es crecer 20 años en forma consecutiva".

Sobre las retenciones a las exportaciones, que hoy solo pesan sobre el complejo sojero y tienen desde enero un cronograma de baja gradual, Macri dijo que no le gustan y que "es un impuesto absurdo, que ningún país del mundo cobra y que entorpece el crecimiento y el federalismo. Luego enumeró medidas adoptadas por su Gobierno, entre ellas la reparación del Belgrano Cargas, la construcción de rutas, la puesta en marcha de los corredores de bitrenes y la construcción de más aeropuertos y puertos". También resaltó la apertura de mercados como pilar fundamental para apuntalar el crecimiento de la Argentina.

Por su parte y luego del mensaje del Presidente, el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, enfatizó que los productors "van a tener todo el financiamiento que necesiten".

"Los precios de los granos son muy buenos entonces el productor va a necesitar financiarse para sembrar y en esa decisión es en donde hay que acompañar", planteó el ministro para quien la buena relación que existe entre el campo y el Gobierno no es casualidad.

"Acá no hay un romance, hay una relación de confianza que crece día a día y la construimos en 11 mesas de competitividad, escuchando y cumpliendo, eliminando 700 aranceles del Senasa, todas cosas que cuando estás en el campo te abruman y hoy no van más", completó Etchevehere.