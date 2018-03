Los jueces rechazan trabajar más horas o acortar los períodos de feria

La Asociación de Magistrados salió a rechazar de plano la posibilidad de ampliar los horarios de atención del Poder Judicial y de cambiar el período de feria. Durante un encuentro con periodistas, los jueces cuestionaron la idea del presidente Mauricio Macri, quien tras el triunfo electoral oficialista en octubre criticó que "la Justicia esté parada 45 días". En cambio, pidieron que antes de estos cambios deben hacerse otras reformas como cubrir vacantes en juzgados o apurar el expediente digital.

La Asociación de Magistrados salió a fijar postura luego de que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, planteara una reforma durante su discurso de apertura del año judicial. La última semana el máximo tribunal recogió el guante de las críticas de Macri, quien cuestionó "que la Justicia esté parada 45 días" (todo enero y 15 días de julio) y se quejó de que atiendan hasta las 13.30.

La respuesta de los jueces llegó ayer. Frente al edificio de Tribunales, la camarista comercial y titular de la Asociación de Magistrados, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, consideró que "no está demostrado que sea beneficioso" un cambio en los horarios de atención o en el régimen de licencias. Respecto a la feria judicial, argumentó que "si tomamos licencia escalonadamante vamos a trabajar las mismas horas que si nos tomamos licencia todos juntos, con el perjuicio de que al Estado le va a ser más oneroso pagar la subrogancia todo el año". En esa senda, la magistrada agregó que "las horas que no trabajo en enero son las mismas que no voy a trabajar en febrero o marzo" y pidió un "estudio de factibilidad". "Que demuestren que trabajando la misma cantidad de horas yo voy a rendir más", desafió.

Los magistrados se mostraron muy sensibles ante las críticas del Poder Ejecutivo. El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Capital Federal, Miguel Ángel Caminos, aclaró que van a oponerse a esta medida "si la usan para decir que somos vagos" y hasta consideró que el Presidente "no está informado" sobre el régimen laboral de la Justicia. Otro magistrado aseguró que semejante cambio costaría 3% de la masa salarial que hoy maneja el Poder Judicial. Entre otros argumentos, recordaron que en Tucumán extendieron el horario de atención y luego dieron marcha atrás.

Sin embargo, el planteo de fondo es que antes de aplicar estos cambios, el Estado debería "hacer lo que tiene que hacer y si no da resultado, veamos estos cambios". La presidenta de la Asociación de Magistrados aseguró que "el expediente digital es la solución" y aseguró que esto "dará más transparencia". Por su parte, el juez Caminos consideró que esa herramienta puede suplir la falta de personal para la atención de mesa de entradas y para acelerar los procesos.

Los magistrados además recordaron que en la justicia nacional hay una vacante del 30% en los tribunales orales (280). La camarista Alonso de Díaz Cordero planteó que "es indispensable fortalecer la justicia del interior dotándola de mas tribunales, con previo análisis de la densidad demográfica y la cantidad de expedientes que tienen en cada jurisdicción".

Este rechazo de los jueces no sorprendió al Gobierno. "Si quieren cambiar el horario o la feria pueden hacerlo mediante acordadas. Pero no lo van a hacer, así como hacen todo lo posible para no pagar Ganancias. No parece muy convincente la reforma judicial", señalaron desde el gabinete nacional.