Trump bloqueó la mayor fusión de firmas tecnológicas

Con una orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió la fusión de dos de los mayores fabricantes de chips del mundo: la compra de Qualcomm por parte de su competidor Broadcom, por razones de "seguridad nacional". La operación estaba valorada en más de u$s 140.000 millones y se habría convertido en la más cara de la historia del sector tecnológico. Broadcom había garantizado que no vendería a empresas extranjeras ninguna división de Qualcomm relevante para la seguridad y se comprometió a invertir u$s 1.500 millones en Estados Unidos, pero no puedo evitar la prohibición de Trump.