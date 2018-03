Moyano criticó al Gobierno: “Están lejos de ser lo que fue el gobierno anterior”

El líder camionero Hugo Moyano criticó las políticas del presidente Mauricio Macri, afirmó que “están muy lejos de ser lo que fue el gobierno anterior” y volvió a convocar a los peronistas a “llegar unidos a 2019” para enfrentar al oficialismo.



“(El de Cristina Kirchner) no es el peronismo que sentimos muchos pero evidentemente si nosotros comparamos lo que pasó anteriormente y lo que pasa ahora, en el momento que estamos viviendo, estos señores están muy lejos de ser lo que fue el gobierno anterior”, dijo Moyano.



En declaraciones a Radio 10, el ex secretario general de la CGT insistió en que “el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es hacer el esfuerzo necesario para llegar unidos a 2019 y hacer lo que nos pedía él, hacer m s feliz a la gente”. “Separarnos nos hizo perder el gobierno”, señaló Moyano, al evaluar la situación del peronismo.



Al ser consultado sobre un encuentro del que participó con dirigentes peronistas, subrayó que “había gente de todos los sectores; no eran de un solo sector, como quieren hacer aparecer en algunos medios: esto es el comienzo de la tarea que tenemos que llevar adelante aquellos que tenemos la experiencia en el peronismo y que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para que en el 2019 cumpla un rol protagónico”.



“El viernes voy a estar en San Luis, porque evidentemente habernos separado nos ha hecho perder elecciones, con un gobierno que no le da respuesta a los sectores más sensibles de la sociedad”, subrayó. Tras criticar a los sindicalistas que acompañaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en una gira por Europa, al considerar que no tienen “autoridad moral”, Moyano destacó que en el peronismo “la unidad somos todos”.



“Ser peronista es lo que nos enseñó Perón, defender los derechos de los trabajadores”, subrayó.



Además, sostuvo que en el Gobierno “no advierten que hay mucha disconformidad” a pesar de que, según señaló “ellos traten de taparla a través de los medios”. “El trabajador, el jubilado, el pequeño y mediano comerciante” se muestra disconforme con las políticas del actual gobierno, aseguró Moyano, quien señaló que se requiere “una política donde haya consumo”, dijo.



Este lunes, el líder camionero Hugo Moyano confirmó hoy su acercamiento al kirchnerismo al participar de un acto junto a referentes de ese espacio, en tanto que le abrió las puertas a la senadora Cristina Kirchner para sumarse al armado de “unidad” que, a su entender, va a permitirle al peronismo “ganarle” al presidente Mauricio Macri en 2019.



“Si se une el peronismo estoy convencido”, contestó el referente sindical al ser consultado sobre las chances de ganarle a Cambiemos en las elecciones presidenciales del año que viene.



Sobre la posibilidad de que la ex presidenta se incorpore al esquema de unidad del peronismo, dijo que “por supuesto” y que “todo el mundo se tiene que sumar”.