Previa de las elecciones en la Bolsa: un íntimo de Macri pide pista

Intimo de Mauricio, José Anunciado Cirillo había sido vicepresidente tercero de Boca Juniors cuando Macri fue presidente. Cuando Sevel salió a la Bolsa, el agente fue Cirillo y fue, de hecho, el agente bursátil de Macri de toda la vida, al punto que de que las tres acciones del Merval que tenía, una pertenecía a Macri. Parte de su círculo más cercano, se lo vio varias veces en la quinta presidencial de Olivos.

Pero estaba enfrentado con Ernesto Allaria, el presidente de BYMA (en las asambleas del Merval era el que solía votar en contra de las propuestas del oficialismo) hasta que un amigo de ambos los convenció de sentarse nuevamente juntos.

A partir de ahí, Cirillo fue nombrado como director del Merval (hoy BYMA), puesto que en su momento estuvo Nicolás Scioli (cuando todas las encuestas daban que su hermano le ganaría las elecciones presidenciales a Macri).

Por eso, hay quienes ven como una suerte de traición que Cirillo no apoye a Adelmo Gabbi para las elecciones de la Bolsa, que serán el próximo 26 de abril. ¿Pero fue un favor que le hicieron a Cirillo el haberlo puesto como director o fue un favor el que les hizo Cirillo aceptando ese puesto? Después de todo, implica tener a un amigo de Macri adentro. De hecho, fue él quien consiguió que el hermano del alma del presidente, Nicolás Caputo, desembarcara como vicepresidente de la entidad.

Hoy Cirillo tiene algunas objeciones sobre cómo se maneja la Bolsa. Junto a él y un grupo de agentes se encuentra el ex presidente de la Bolsa, Julio Macchi, quien señaló a este diario que "la Bolsa debe hacer una tarea de promoción del sistema bursátil que no está haciendo, tanto en los beneficios que recibe una empresa que abre su capital, como en los beneficios para los pequeños ahorristas y los grandes inversores de poder participar en el capital de las grandes compañías".

A su entender, "una de las tareas de la Bolsa debiera ser la divulgación del sistema, llevándolo a lo largo de todo el país y logrando que BYMA se convierta en el gran mercado federal. Hoy no lo hace. En la actualidad, hay entre 350.000 y 400.000 cuentas activas en Caja de Valores, cuando debería haber 1 millón, ya que el promedio de la región es de entre el 1,5% y el 2% de la población con cuentas bursátiles".

Por otra parte, Macchi advierte que "es inadmisible que una empresa abra su capital y salga a la Bolsa de Nueva York y no en la de Buenos Aires; como mínimo debería cotizar en ambos mercados, es inaceptable que no cotice acá y si en el extranjero. Es un prejuicio decir que la plata está afuera, es una excusa, un mito. Una empresa que sale a abrir su capital debe tener más facilidades si lo hace en el mercado local que en el extranjero. No queremos que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se estanque", grita a los cuatro vientos.

"En los cargos importantes de la Bolsa debería haber gente que piense de esta manera, en el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales, que se comprometa a empujar esto. Sería de buena gobernanza reunir los intereses de todos y escuchar las distintas opiniones, tanto de los socios como de los agentes bursátiles. Para poder llevar adelante esto, hay que tener algún tipo de representación, que no se está llevando adelante", se queja.

Cuando El Cronista le pregunta si armarán una lista opositora, Macchi dice que todavía es muy prematuro. Cuando se le consulta entonces si harán una lista para que desde el oficialismo le den cargos, lo niega. Se conforma con que se comprometan mediante un documento fundacional a llevar a cabo estas acciones.

Ante estas críticas, Adelmo Gabbi (que apunta a la reelección), no quiere confrontar: "Son buena gente. La Bolsa es parte de BYMA y jamás nos pondremos en su camino. Apoyaremos lo que haga BYMA en todo lo que respecta al mercado de capitales. El esfuerzo de la Bolsa se ve reflejado en la participación en todo el país de eventos en donde se pueda publicitar y hacer conocer a BYMA".

Por otra parte, en abril también serán las elecciones en la Cámara de Agentes de Bolsa, donde vence el mandato del presidente, Federico Spraggon Hernández. Según pudo saber El Cronista, como nuevo titular elegirán al actual secretario, Claudio Alejandro Porzio.