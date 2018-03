Hubo récord en regalías de gas, que aliviaron la reducción en petróleo

Las provincias argentinas en su conjunto pudieron respirar con un poco de alivio gracias a la energía. Aunque la producción de petróleo tuvo una muy mala performance, las regalías que otorgó el año pasado el gas alcanzaron un máximo histórico y sirvieron para compensar las pérdidas en crudo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Energía (actualizadas hasta noviembre), las provincias cobraron en los primeros once meses de 2017 un total de u$s 1005,5 millones por regalías de crudo, un 12% menos que en el mismo período de 2016. Por su lado, el gas otorgó $ 9993,8 millones en regalías, un 32% interanual más. Calculado a un tipo de cambio promedio de $ 16,46 por dólar entre enero y noviembre, se trata de u$s 607,2 millones, que suma junto al petróleo u$s 1612,7 millones.

En cambio, en 2016 se habían recaudado hasta noviembre cerca de u$s 1660 millones. Más atrás, en 2015, cuando el petróleo ya transitaba un camino descendente que lo llevaría a menos de u$s 30 por barril, las regalías solamente de crudo llegaron hasta los u$s 1514,1 millones, con lo que hubo una gran retracción en dos años. El máximo se registró en 2003, con u$s 2139,6 millones en crudo y $ 347,7 millones en gas.

El oxígeno fiscal que llegó por el combustible sobre el que se sostiene más de la mitad de la matriz energética primaria de Argentina permitió salvar del ahogo a varias provincias que vieron dramáticas bajas en el crudo. Con los datos provisorios y excepto que diciembre arroje cifras excepcionales, todas las provincias productoras excepto Mendoza y Salta perdieron en 2017 regalías por el crudo en comparación con el año anterior. Asimismo, todas menos Jujuy y La Pampa tuvieron mayores ingresos en gas, con un mes restante por contabilizar.

Según Sergio Bohe, que dejó su cargo de ministro de Hidrocarburos de Chubut a comienzos de 2018, en esa provincia patagónica no hubo tal compensación, porque Chubut es que más petróleo saca en el país (captó el 27% de las regalías), pero el gas tiene una baja incidencia (4,4%). "El temporal en Comodoro Rivadavia tuvo un gran impacto, que llevó un par de meses normalizar. Los precios bajos desalentaron la inversión, pero el pronóstico para este año ya es mucho mejor, porque hubo un repunte y hay 4 equipos más de perforación en funcionamiento", analizó Bohe. "Tener un dólar a $ 20 en lugar de a $ 15 también ayuda", completó.

Por su lado, Marcos Zandomeni, ex ministro de Energía de Mendoza (que se quedó con el 16,6% de las regalías de petróleo -la cuarta provincia más importante en este sentido- y con el 2,5% en gas), consideró que la suba en el precio internacional fue clave para equilibrar la pérdida en la producción.

Santa Cruz, la segunda provincia de mayor importancia en petróleo (22,7%) y gobernada por Alicia Kirchner, también encuentra en las regalías parte de sus problemas: perdió unos u$s 35 millones en crudo, y las ganancias por el gas serán menos de u$s 10 millones en relación a 2016.