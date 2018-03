Jefe de la OMC advierte del riesgo de represalias

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio podría desatar represalias de otros países y provocar consecuencias imprevistas, dijo el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevêdo. "Sabes cómo empieza, pero no cómo termina" cuando los países se involucran en represalias, dijo tras reunirse con el presidente brasileño, Michel Temer. Brasil expresó que buscará la exención de los aranceles recién impuestos. "Este proceso de ojo por ojo puede inducir a veces a guerras comerciales que no benefician a nadie", señaló el jefe de la OMC y pidió un enfoque multilateral en lugar de muchas acciones bilaterales. Brasil está "explorando alternativas" para responder a los aranceles y Azevêdo no descarta que recurra al mecanismo de resolución de disputas de la OMC.