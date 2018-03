Trump viaja a California para ver los ocho prototipos del muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará mañana por primera vez desde que asumió al estado de California -al que demandó hace una semana- con el objetivo central de evaluar en persona ocho prototipos de muro fronterizo que pretende levantar entre su país y México, un conflicto clave de su política migratoria.

El mandatario republicano aterrizará mañana en la base aérea de Miramar y desde allí se desplazará a la zona fronteriza de Otay, cerca de San Diego, donde están los prototipos, cuatro de hormigón y cuatro de otros materiales, construidos por seis empresas estadounidenses con un costo de 20 millones de dólares.

Las polémicas paredes divisorias deben demostrarse resistentes a ser escaladas, a que los inmigrantes excaven debajo de ellas y a los intentos para derribarlos.

Luego de una inspección, Trump decidirá su mejor opción para cerrar la frontera con México, una idea que costará u$s 21.000 millones y que no tiene la aprobación del Congreso. Son 3144 kilómetros de muro que arrancaran en la localidad texana de Brownsville y terminarán en el Océano Pacífico.

Una recepción difícil

Trump, ya se convirtió en el presidente que más tiempo tardó en visitar California desde su investidura, llegará mañana a un estado que es bastión demócrata en medio de protestas contra el muro y su política migratoria.

La población hispana de California es muy fuerte. De sus 39 millones de habitantes, unos 15 millones son latinos, cerca del 39% y, según estima las autoridades, viven 2,3 millones de indocumentados.

A este panorama adverso para el presidente que tiene como eje de su política migratoria echar a los indocumentados y no permitir la entrada de extranjeros de determinados países, se suman dos tensiones más: por un lado, con las autoridades estatales a las que Trump demandó hace una semana por haberse convertido en ‘santuario‘ para indocumentados por sus políticas de protección migratorias; por el otro, con México, luego de que Trump contara que su par Enrique Peña Nieto le había pedido que declarara “que México no pagará por el muro” y que él le respondió “¿Estás loco? No haré una declaración de ese tipo”.

El muro que ya está

Si bien la construcción del muro es una obsesión de Trump desde sus épocas de campaña, fue el demócrata Bill Clinton (1993-2001) quien comenzó a sellar la frontera.

Actualmente hay unos 1130 kilómetros cerrados con, entre otras cosas, verjas y vallas de metal como la de Otay, que, oxidada y con pintadas en el lado mexicano, no alcanza los tres metros de altura, un lugar que la gente conoce como “la línea”.

