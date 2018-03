Lollapalooza: el tren Mitre brindará un servicio especial

El ramal Tigre del ferrocarril Mitre brindará un servicio especial durante las madrugadas del próximo fin de semana para atender la demanda que generará el festival Lollapalooza, con formaciones que conectarán San Isidro y Retiro, informó Trenes Argentinos.

"Durante las madrugadas del sábado 17, domingo 18 y lunes 19 las formaciones saldrán desde las 0.15 de San Isidro y efectuarán paradas únicamente en las estaciones Belgrano C y Retiro", precisó la empresa a través de un comunicado.

En ese marco, indicó que "el primer tren partirá a las 0.15 y el último a las 3 con una frecuencia de 15 minutos entre cada formación".

El festival Lollapalooza 2018 se realizará entre el 16 y 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá a Red Hot Chilli Pepers, Imagine Dragons, Miranda, The Killers, Lana Rey, Pearl Jam, David Byrne, Bajofondo y Las Pelotas entre los artistas más destacados.

En exactamente 5 días arranca la quinta edición del Lollapalooza Argentina. Cómo es el cronograma de horarios y artistas que participarán del evento.

Día 1 – viernes 16 de marzo



Main Stage 1

Jakob ogawa – 13:00 hs

Club Z – 14:20 hs

Dante Spinetta – 15:45 hs

Anderson .Paak – 17:30 hs

Chance The Rapper – 19:30 hs

Red Hot Chili Peppers – 22:00 hs

Main Stage 2

Ca7riel – 12:30 hs

Indios – 13:40 hs

Miranda! – 15:00 hs

Las Pelotas – 16:35 hs

Royal Blood – 18:30 hs

Imagine Dragons – 20:30 hs

Hardwell – 23:45 hs

Alternative

El Jardín de Ordoñez – 12:40 hs

Militantes del Clímax – 13:40 hs

Mi Amigo Invencible – 14:45 hs

Oh Wonder – 15:50 hs

Spoon – 17:30 hs

Zara Larsson – 19:30 hs

Camila Cabello – 22:00 hs

Perry´s

Valdes – 13:25 hs

Dj Who – 14:15 hs

Mitú – 15:15 hs

Batalla de los Gallos – 16:20 hs

Satélite 23 – 17:20 hs

Shiba San – 18:15 hs

What So Not – 19:30 hs

Alison Wonderland – 21:00 hs

Dvbbs – 22:30 hs

Día 2 – sábado 17 de marzo



Main Stage 1

Bambi – 12:45 hs

Marilina Bertoldi – 14:05 hs

The Neighbourhood – 15:30 hs

Metronomy – 17:30 hs

Liam Gallagher – 19:30 hs

The Killers – 22:15 hs

Main Stage 2

Las Mejores se Acabaron – 12:15 hs

Barco – 13:25 hs

Kaleo – 14:45 hs

Damas Gratis – 16:30 hs

Khalid – 18:30 hs

Lana del Rey – 20:45 hs

Dj Snake – 23:45 hs

Alternative

Nene almíbar – 12:40 hs

Jesse Baez – 13:40 hs

Luca Bocci – 14:40 hs

Tash Sultana – 15:45 hs

Mac Demarco – 17:30 hs

Mac Miller – 19:30 hs

wiz khalifa – 22:15 hs

Perry´s

Halpe – 13:10 hs

Metro Live – 14:00 hs

Oriana – 15:05 hs

Batalla de los Gallos – 16:00 hs

Whetan – 17:00 hs

Louis The Child – 18:15 hs

Nghtmre – 19:30 hs

Deorro – 21:00 hs

Yellow claw – 22:30 hs

Día 3 – domingo 18 de marzo

Main Stage 1

Programa – 12:50 hs

Aloe – 14:00 hs

Emmanuel Horvilleur – 15:20 hs

Milky Chance – 17:00 hs

The National – 19:00 hs

Pearl Jam – 21:30 hs

Main Stage 2

Walter Domínguez & The Catbu – 12:15 hs

Ela Minus – 13:25 hs

Zoé – 14:35 hs

Mon Laferte – 16:10 hs

David Byrne – 18:00 hs

Lcd Soundsystem – 20:00 hs

Kygo – 23:45 hs

Alternative

Isla de Caras – 12:45 hs

El Zar – 13:50 hs

Octafonic – 14:50 hs

Los Espíritus – 16:00 hs

Volbeat -17:10 hs

Tyler, The Creator – 19:00 hs

Bajofondo – 21:45 hs

Perry´s

Pyura – 13:25 hs

Leo García + Benito Cerati – 14:20 hs

Nathy Peluso – 15:25 hs

Batalla de los Gallos – 16:15 hs

Thomas Jack – 17:30 hs

Cheat Codes – 18:45 hs

Alan Walker – 20:00 hs

Dillon Francis – 21:15 hs

Galantis – 22:30 hs