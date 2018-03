Los viajes en taxi de empleados de la Fed ponen en duda su independencia

"Correr con el caballo del comisario" es un dicho muy popular en nuestro país, que tuvo su origen en las carreras cuadreras y que ejemplifica como pocos las ventajas de contar con ayuda oficial para obtener mejores resultados en cualquier tipo de asunto. Ahora bien, si quien brinda la ayuda es el comisario de algún pueblo del Interior, los beneficios obtenidos serán sensiblemente inferiores a si el "padrino" de turno es la Reserva Federal, el principal banco central del mundo. Por eso ha causado bastante revuelo el reciente estudio donde se pone en duda la independencia de la Fed con respecto a los principales bancos del país.

El trabajo ("What Insights Do Taxi Rides Offer into Federal Reserve Leakage?", lo que se podría traducir como "¿Qué revelan los viajes en taxi respecto de las filtraciones de la Fed?"), fue realizado por el economista David Andrew Finer, de la Universidad de Chicago, con la idea de evaluar en qué medida existía contacto entre los ejecutivos del sector financiero y los funcionarios públicos en momentos en que el organismo debía preservar su independencia.

Nadie discute que entre la Fed y los grandes bancos estadounidenses (Goldman Sachs, Bank of America, Citi, JP Morgan y Merrill Lynch) haya contactos permanentes, puesto que todos forman parte del sector financiero de EE.UU., por lo que es natural que las relaciones se den entre quien fija las políticas monetarias y los que las aplican diariamente.

Pero una cosa muy distinta es que estos encuentros ocurran cuando el banco central está a punto de reunirse para definir sus medidas de política, un momento de veda informativa en el que no pueden existir filtraciones de ningún tipo hasta que se anuncien oficialmente las medidas fijadas. En teoría, una semana antes de cada reunión del Comité de Mercado Abierto, y hasta 24 horas después del cónclave, la Fed no puede comunicar nada puertas afuera del organismo, para evitar los conflictos de intereses y el uso de información privilegiada.

Sin embargo, según el estudio de la Universidad de Chicago, parecería ser que esta regla no se cumple de manera estricta. Y por más que haya enorme discreción en el ambiente financiero sobre estos valiosos secretos compartidos, la investigación de Finer utilizó un mecanismo muy original para detectarlos.

Taxi Driver

Desde el año 2009, todos los taxis de Nueva York cuentan con un registro de los viajes que realizan a través del GPS, una información que es de dominio público. Lo que hizo el experto fue analizar más de 500 millones de estos viajes para encontrar "alta evidencia significativamente estadística de incrementos de oportunidades para los flujos de información" entre la Fed de Nueva York y los principales bancos comerciales, según el estudio.

¿A qué se refiere Finer? A que su relevamiento detectó que los viajes en taxi desde las oficinas de estos bancos hacia la dirección del organismo, ubicado en 33 Liberty Street, crecían la primera noche de la veda informativa, entre las 23 horas y la 1 de la madrugada, más específicamente. Pero que aumentaban mucho más justo cuando terminaba la veda (entre la 1 y las 4 de la madrugada), lo que se podría interpretar como que los ejecutivos bancarios serían los primeros en enterarse de los comentarios de los funcionarios del organismo "en caliente", justo antes de la apertura de los mercados financieros.

Para el banco central, estos encuentros con los ejecutivos de las principales entidades serían muy útiles para tomarle el pulso al mercado de renta fija, en el que los grandes bancos de Wall Street ocupan un rol preponderante.

Según Finer, "Estas reuniones, ya sea durante o después del período de restricción de comunicación de la Fed, le pueden servir al organismo para obtener información valiosa sobre los mercados de deuda, pero también se corre el riesgo de que, por algún descuido, se termine filtrando información sensible o confidencial".

La evaluación de los contactos entre los bancos y la Fed de Nueva York da cuenta de que éstos tuvieron su pico en momentos en que se discutió (y aprobó) la ley de reforma del sistema financiero Dodd-Frank en 2010. Esta ley fue la respuesta del gobierno de Barack Obama a los desmanejos del sector bancario hasta la crisis subprime, una época en que los bancos corrieron siempre con el caballo del comisario. En ese momento, los viajes en taxi confirmaron lo que ya se sabía: que los bancos ejercieron un intenso lobby para tratar de aprobar la reglamentación menos severa posible.

¿A qué inversor o analista de Wall Street no le gustaría saber qué piensan los funcionarios de la Fed respecto de las políticas monetarias que piensan tomar? ¿Cuánto se podría ganar si se supiera de antemano que la próxima medida consiste en subir las tasas de interés de referencia, o mantenerlas sin cambios? Por eso, esta evaluación de los contactos entre los principales bancos y la Fed resulta tan reveladora de un estilo dentro del sector financiero que no parece haber cambiado demasiado a pesar de la crisis subprime.

"Por más que este estudio se centre en la relación de la Reserva Federal con los bancos comerciales, abarca más allá de las oportunidades de flujos de información entre entidades financieras", afirmó el economista. "Este estudio proporciona una muestra de lo que empresas privadas de viajes compartidos como Uber o Lyft pueden hacer con sus datos. Es solo un ejemplo de lo que se puede aprender a partir de la información que las grandes corporaciones recopilan respecto de adónde vamos y cuándo". Un "Gran Hermano", pero en versión financiera.