Pepín, por las redes contra Espert

No suele tener una actividad pública relevante. Muy pocos conocen su rol dentro de la estructura de Cambiemos pero quienes lo conocen saben que es relevante. Fabián Rodríguez Simón, alias "Pepín", es abogado, parlamentario del Mercosur por el PRO y hombre de estrecha confianza del presidente Macri. A él se le atribuyen decisiones como, por ejemplo, el decreto para nombrar dos jueces de la Corte Suprema.

En los últimos días volvió a tener una actividad poco frecuente en las redes sociales y lo hizo a través de dos temas. El primero, el aborto, donde plantó bandera al poner en su bio de twitter que: "Es tan inmoral prohibir a una mujer que interrumpa su embarazo como obligarla a que lo interrumpa".

El segundo, se subió a la pelea que tiene desde hace varios días el legislador Fernando Iglesias con el economista José Luis Espert al asegurar que "mientras talibanes pseudoliberales como @jlespert exhiben su afán de figuración y conflictos psicológicos en los medios, Mario Vargas Llosa y Adam Smith confirman q la política es tolerancia, flexibilidad y gradualismo. @FerIglesias @sanchezfdo @mauriciodevoto @josetorello".

Y Cambiemos volvió con los timbreos

Urgencia para renunciar

Altamira, Huracán y la polémica por el aborto

"Estamos para dar soluciones, ese es nuestro mandato". Con ese desafío, el intendente de Quilmes, Martiniano Molida, encabezó el sábado el primer timbreo del año en su distrito, a la par que todo Cambiemos cumplió con la misma actividad durante esa jornada. Molina junto a su gabinete completó y concejales locales se dispuso a escuchar a la gente, conversar sobre sus inquietudes y sobre cómo ven los vecinos su gestión.La presidenta de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, renunció como jueza hace dos semanas y está más que impaciente para iniciar el trámite de jubilación. Así quedó en evidencia el último lunes, durante el discurso de apertura del año judicial de Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema. Ni bien terminó el discurso, Garrigós de Rébori encaró al secretario de Justicia, Santiago Otamendi. Tras saludarlo con un beso, mitad en broma y mitad en serio, le soltó: "Aceptame la renuncia Santiago para que haga los trámites de la Anses", le comentó al pasar. Otamendi se comprometió a acelerar los papeles.El delantero Andrés Chávez acababa de hacer el gol en el clásico frente a San Lorenzo. Entonces llegó un insólito análisis del referente del Partido Obrero y ex candidato presidencial en reiteradas oportunidades. "Informo al universo todo que Huracán acaba de hacer un golazo al equipo del Papa. Desde un (estadio Tomás A.) Ducó repleto un humilde apoyo a la lucha por derecho al aborto. Seguro y gratuito", tuiteó Jorge Altamira, mezclando la parcial victoria de su equipo de fútbol frente al conjunto del que simpatiza Jorge Bergoglio con el debate que pronto se dará en el Congreso. Para su desazón, San Lorenzo lo terminó empatando. No es la primera vez que el dirigente del Frente de Izquierda hace un extraño parangón entre el fútbol y la política. "Me olvidé de tuitear el partidazo que (le) ganamos a los cuervos. Esto es derrotar a los buitres, no la boludez de la ONU", redactó en 2015, a propósito de una resolución de Naciones Unidas contra los holdouts.